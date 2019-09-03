經營5年歇業！泰國持牌交易所BX.in.th月底終止營運

泰國持牌加密貨幣交易所 Bitcoin Co. Ltd.（BX.in.th）日前在官網宣布「將於本月底停止營運」，9 月 6 日停止所有存款並在 9 月 30 日後關閉交易服務，客戶被要求在 11 月 1 日之前將所有資金轉移到其他交易所或錢包。

BX.in.th 至今並未透露具體細節，僅表示「希望專注於其他商機」，而不再向泰國證券交易委員會（Thai SEC）申請 2020 年的數位資產交易牌照。同時，該交易所現已開通 BTC/THB 法幣交易對。

《曼谷郵報》今（3）日稍早報導，隨著消息越傳越烈，比特幣在 BX.in.th 的交易價格迄今已下跌 3.6％，甚至一度跌破 6,530 美元以下，而其他加密貨幣的價格也應聲全面暴跌 2% 到 60％ 不等。另 CoinMarketCap 數據顯示，BX.in.th 的 24 小時交易量已破 1000 萬美元，大部分為比特幣交易。

Bitcoin Co. Ltd.（BX.in.th）為泰國境內 4 家持牌合規交易所之一，其餘 3 家則為 Santang、Bitkub 和 Huobi Thailand。Bitkub 共同創辦人兼執行長 Jirayut Srupsrisopa 表示，就在 BX.in.th 宣布停業後一小時，大約有 2,500 名用戶將其加密貨幣轉移到 bitkub.com，導致該公司官網因流量爆升而癱瘓。

另一方面，Thai SEC 警告稱，自該交易所宣布停業後兩個小時，Facebook 社交平台上就已出現假借 BX.in.th 名義行騙的粉絲專頁，聲稱將為用戶提供轉移加密貨幣的渠道，提醒民眾切勿落入陷阱。

截至截稿時間，BX.in.th 創始人兼執行長 David Barnes 並未回應置評請求，Bitcoin Co. Ltd. 公司電話無人接聽。

這篇文章 經營 5 年歇業！泰國持牌交易所 BX.in.th 宣布月底終止營運 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』