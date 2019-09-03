季線反壓在上 台股多頭力道不足 失守10600點

美中如期互課關稅，雙方磋商也將在本月登場，利空利多消息紛雜，亞股今日皆在平盤附近遊走，台股由於多頭力道不佳，一度下跌至 10600 點以下，權值、高價股漲跌互見，盤面持續由中小型股領軍，光通訊、IC 基板、生技股出頭，惟市場追價意願仍觀望，致使季線壓力猶存，預估量能縮至 1100 億元。

蘋概三王今日走勢不一，股王大立光開盤後逐步向上，盤中一度衝破 4000 元大關，強漲逾 3%，台積電、鴻海相對弱勢，台積電跌幅逾 1%，鴻海開高走低，持續平盤震盪，權值股部分，聯發科漲多拉回，跌幅逾 1%，台塑四寶也反映業績表現，跌幅近 1%。

高價股今日漲少跌多，精測再續強，漲幅逾 1%，信驊、玉晶光、寶雅也有近 1% 的漲幅，至於較弱勢的個股，和泰車維持修正態勢，跌幅近 4%，其餘如祥碩、緯穎、矽力 - KY 皆有逾 2% 的跌幅。

5G 族群輪動漲，今日交棒光通訊，光環、昇達科、華星光漲幅一度達 4%，上詮、波若威、華星光、聯鈞也在同步走揚後，回測至平盤附近遊走。

IC 載板廠今日在欣興領漲下，也有不錯表現，惟欣興開高後拉回，小漲近 2%，其餘如同欣電、景碩、易華電漲幅皆逾 1%。

記憶體族群今日受中國紫光積極追趕 DRAM 製程影響，全面走跌，昨日強漲的旺宏跌幅逾 3%，跌落 30 元大關，華邦電也有近 2% 跌幅，南亞科則小跌逾 1%。

整體而言，台股日 K 連 5 紅後，今日仍受美中消息影響，不過由於多空多處觀望，除非有重大進展，台股短線恐持續狹幅區間，盤面則維持中小型股領軍格局，今日成交量預估維持在 1100 億元水準。