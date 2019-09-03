Kakao原生代幣Klay自家田難耕？ 政府官員：上架韓國交易所困難重重

韓國通訊巨頭 Kakao 曾於 8 月中旬透露，預計將在今年第 4 季度正式推出數位錢包「Klip」，允許用戶通過這項新產品存儲及管理旗下區塊鏈平台 Klaytn 所發行的加密貨幣 Klay，並在旗下即時通訊軟體 KakaoTalk 中流通使用。

為此，韓國媒體《News1》8 月 31 日報導，針對上架原生代幣 Klay 事宜，Kakao 目前正與兩家加密貨幣交易所進行商討。值得注意的是，報導並未公開具體交易所名稱，僅表示這兩家交易所分別位於中國及韓國。

不過，一位熟悉內部情況的政府官員表示，鑒於 Kakao 旗下區塊鏈子公司 Ground X 過去從其位於新加坡的辦事處吸引了大量境外加密貨幣投資，「因此，若要在韓國上架（Klay）將會困難重重，政府不會保持沉默」。

公平貿易委員會近期數據顯示，Kakao 是韓國排名第 36 位的企業集團，擁有 88 億美元的資產，而讓監管機構最不容忽視的是，KakaoTalk 旗下坐擁 4000 萬名活躍用戶。另一位官員表示，「我理解加密貨幣當中的含義，但對於 Kakao 這家大公司而言，發行代幣並將其分發給龐大的用戶群，那就該另當別論了」。

區塊客今年 6 月報導，Klaytn 現已順利上線，目前有數家 LG 在內的韓國大型公司正在使用。相較於現有的區塊鏈平台，Klaytn 的去中心化應用程式（DApps）開發平台在設計上別有心裁，使用戶更容易訪問、速度更快。自去年 10 月以來，各家公司都加入了測試網，例如： LG、Celltrion 和 Netmarble 等韓國公司和東南亞其他金融和科技公司也加入該項目，成為理事會成員。

自 2017 年投資熱潮以來，韓國一直是加密貨幣行業的先鋒。具體而言，2017 年 7 月，韓國的交易市場就處理了 14％ 以上的全球比特幣交易，僅次於美國和日本。在那不久後，韓國加密貨幣行業即被當地金融監管機構全面禁止 ICO ，又於 2018 年 5 月取消禁令。同時，該國一直在金融科技領域取得進展，穩步成為國際區塊鏈的樞紐。

2018 年 12 月底，韓國立法者引入多達 6 項關於監管加密貨幣行業的法案。具體而言，這些草案旨在為私人投資者提供更多保護，並解決現行法律對「虛擬貨幣交易缺乏定義、缺乏監管」等問題。

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『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』