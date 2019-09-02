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◆台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名          目前持股  轉讓股數 方式         受讓人
統懋     大股東     唐明亮       8,487,142 3,500,000 轉讓私募股票 定宏國際
上海商銀 經理人     陳昶樹         363,610    47,000 贈與         陳黎瑋
上海商銀 經理人     陳昶樹         316,610    47,000 贈與         林秀穗
好樂迪   董事配偶   孫昭雄之配偶   102,000   102,000 一般交易

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱  申報人身分             姓名           目前持股  轉讓股數 方式 受讓人
亞獅康-KY 董事利用他人名義持有者 Kimba Capital 3,344,340 3,344,340 贈與 Carl Aslan Jason Morton Firth

3.興櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分 姓名         目前持股   轉讓股數 方式     受讓人
醣基     董事       中央研究院 60,000,000 12,000,000 洽特定人 行政院國家科學

4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分 姓名     受讓人       目前持股 轉讓持股
台全電機 監察人     賴志清   賴佑彥        235,412   15,412
台全電機 董事       林鈿凱   林亞樂        324,495   12,000
科學城   監察人     益州化學 廣欣育樂開發  720,000  720,000

5.上市公司持股未轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分         姓名         未轉讓股數 持有股數  申報股數
奇鋐科技 法人董事代表人配偶 沈慶行之配偶     88,688   88,688 1,034,668
未轉讓理由：其他：個人理財規劃
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