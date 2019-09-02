◆台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 統懋 大股東 唐明亮 8,487,142 3,500,000 轉讓私募股票 定宏國際 上海商銀 經理人 陳昶樹 363,610 47,000 贈與 陳黎瑋 上海商銀 經理人 陳昶樹 316,610 47,000 贈與 林秀穗 好樂迪 董事配偶 孫昭雄之配偶 102,000 102,000 一般交易 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 亞獅康-KY 董事利用他人名義持有者 Kimba Capital 3,344,340 3,344,340 贈與 Carl Aslan Jason Morton Firth 3.興櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 醣基 董事 中央研究院 60,000,000 12,000,000 洽特定人 行政院國家科學 4.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 台全電機 監察人 賴志清 賴佑彥 235,412 15,412 台全電機 董事 林鈿凱 林亞樂 324,495 12,000 科學城 監察人 益州化學 廣欣育樂開發 720,000 720,000 5.上市公司持股未轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 未轉讓股數 持有股數 申報股數 奇鋐科技 法人董事代表人配偶 沈慶行之配偶 88,688 88,688 1,034,668 未轉讓理由：其他：個人理財規劃