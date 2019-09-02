小確幸來了 雲端發票9、10月期起加碼500元專屬獎

使用載具儲存電子發票，不但有助環保且中獎機率還比紙本發票高，財政部台北國稅局今 (2) 日表示，今年 9、10 月期雲端發票將新增 500 元專屬獎、共 40 萬組中獎機會，每期總獎金共 2.45 億元。

財政部從 2005 年斥資 20 億元推廣電子發票，但民眾普遍仍較習慣列印紙本發票，根據財政部統計，去年開立電子發票高達 71.8 億張，但以載具索取雲端發票的比重卻出奇的低，比率僅 17.8%，列印紙本發票的比重高達 59 億張，高度可堆疊 1160 棟 101 大樓。

立委江永昌日前質詢時提及，目前雖有雲端發票專屬獎項，但只有 1.5 萬組 2000 元與 15 組百萬元獎項，中獎率偏低對民眾而言吸引力不大，主張應加碼雲端發票獎金，提高民眾使用誘因。財政部長蘇建榮當時回應賦稅署正研議就雲端發票專屬獎項進行檢討。

台北國稅局局長許慈美表示，從今年 9、10 月期的雲端發票專屬獎，將加碼新增 500 元專屬獎共 40 萬組，每期總獎金將從 0.45 億元提高家 2.45 億元，希望透過獎金加碼鼓勵民眾多使用載具儲存雲端發票。

許慈美說，使用雲端發票除了有助於環保，增加 500 元專屬獎項將讓中獎率從千分之五提高千分之七。

此外，民眾使用財政部電子發票整合平台或是統一發票兌獎 APP 將載具歸戶至手機條碼還可享有自動兌獎，設定領獎銀行帳戶還能再省千分之四的印花稅。