開學囉！ 新壽「利可貸」保單優惠借款 最低利率2.3%

9 月開學季即將到來，隨著孩子邁入新的求學階段，許多父母也面臨不小的繳學費壓力。為了減輕學費負擔，新光人壽繼上半年推出「增享貸」保單借款專案，廣受好評之後，下半年度再次推出「利可貸」保單借款優惠專案，限額 60 億元，利率最低 2.3%，讓有資金需求的保戶，可以善用低利的保單借款優惠專案，做為資金調度的工具。

根據教育部資料顯示，國內各大專院校一年學雜費，公立學校約 4.9 萬元至 5.8 萬元之間；私立學校則約 9.8 萬至 10.9 萬元不等。以每學期來看，公私立大專院校學雜費約在 2.5 萬元至 5.5 萬元左右，倘若再加上每月生活費、書籍費，對於許多家庭來說，是一筆為數不少的開銷。

保單借款為短期需要資金周轉的人，帶來很大的便利，深獲民眾青睞，新光人壽上半年推出保單借款「增享貸」優惠專案，便創下了約 50 億元推廣佳績。感受到保戶的資金需求，該公司下半年度針對新台幣保單，再推出「利可貸」保單借款優惠專案，限額 60 億元，自 108 年 8 月 5 日至 108 年 10 月 31 日止，優惠期間 180 天，依照是否首次借款以及借款管道，分為四款優惠利率，利率水準介於 2.3%~3.0%，優惠額度最低 2 萬元，最高無上限，保戶可善加利用調度資金，讓生活及資金運用更具靈活性。

相較於銀行信用貸款及信用卡借款，新光人壽「利可貸」優惠專案具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點外，對於有資金需求的保戶而言，專案固定期間的優惠利率，更能節省可觀的利息支出。保戶可使用新光人壽 ATM 現貸卡、親臨新光人壽全國各行政中心、委託新光人壽服務人員代辦、及新光人壽會員專區線上借款服務 (限要被保人同一人) 等方式，輕鬆完成保單借款申請。

新光人壽提醒，欲申辦優惠專案者，應詳閱「利可貸」保單借款優惠專案約定書之約定條款內容，並於填寫後繳回，以維護自身權益。該優惠活動可洽新光人壽官方網站 (http://www.skl.com.tw)、全國行政中心、服務人員或致電客戶服務免費專線 0800-031115。

新光人壽「利可貸」保單優惠借款專案

註：若保單多次借款，將以最後乙次借款管道為準。

備註：

1. 欲申辦本優惠專案者須於活動期間「淨增加借款」金額 2 萬以上，且完成填寫並繳回「利可貸」保單借款優惠專案約定書，即可申辦本優惠專案，上述「淨增加借款」是指於活動期間保單借款後之總借款餘額減去 108 年 07 月 16 日該保單之總借款金額。

2. 每一新光人壽 ATM 現貸卡或每一台幣保單限申辦乙次本優惠專案，辦理本優惠專案前之借款本金、申請約定本優惠專案後再行新增之借款及本優惠專案結束後所新增之借款等，均不適用本優惠專案之優惠利率。

3. 辦理本優惠專案後，除於優惠期間未屆滿之前不得再行申辦或轉換本公司其他保單借款優惠專案外，優惠期間內亦不得提前全部或部份清償本優惠專案之總借款金額。

4. 同一要保人之其它無優惠保單，於活動期間或本優惠專案優惠借款日起 90 日內有償還借款本金者，均會溯自借款日起取消本優惠專案之優惠利率，依保單原借款利率計息。