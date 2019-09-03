節能家電退稅反應熱 3個月內退稅逾5億

購買經濟部核定的節能家電可申請貨物稅退稅，每台最高可退 2000 元貨物稅，政策自 6 月 15 日上路以來市場反應熱烈，迄今以核退約 5 億元貨物稅，但仍有不少人申請退稅遭打槍，台北國稅局提醒，申請貨物稅節稅務必留意下列四大態樣，以免白忙一場。

根據財政部統計，節能家電退稅專案 6 月 15 日上路後，到 9 月 1 日止，短短不到三個月內已核退 5 億元貨物稅，目前仍有超過 30 萬台排隊申請核准，顯見市場反映熱烈。

但台北國稅局提醒，申請節能家電貨物稅退有四大態樣需特別留意，包括：重複申請、逾期未補件、未在法規期限內購買申請，以及申請人自行撤案，符合前述四項條件其中一項，都將無法享有貨物稅退稅優惠。

節能家電退稅雖不限購買家電數量，但台北國稅局局長許慈美說，每台節能申請貨物稅退稅以一次為限，換言之，假設某 A 購買在規定期間內購買符合規定的節能家電，但只能申請一次退稅，如果同一台冷氣分別向不同國稅局申請退稅，會因重複申請遭否決。

其次，民眾填寫申請書如不符合規定，經國稅局通知退件並限期補正，也務必要在期限內補其文件，如果逾期未能補齊文件，同樣不予受理。

第三、必須在期限內購買才能申請，許慈美提醒，民眾必須在今年 6 月 15 日生效日後兩年內購買節能家電，也就是最晚要在 2021 年 6 月 14 日購買才能申請，生效日前或超過生效日，同樣無法申請退稅。

另外，部分申請人如申請後主動向國稅局申請撤案，同要無法申請退稅。

許慈美提醒，民眾在生效期限內購買合規的冷暖氣、冰箱與除濕機，須留意是否符合經濟部核定的能源效率為第 1 級或第 2 級外，申請退稅也要填寫機台型號，並於購買後次日 6 個月內向任一國稅局申請退稅。