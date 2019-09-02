貿易戰衝擊 眾達客戶需求轉趨保守本季營收恐較Q2衰退

光通訊模組廠眾達 - KY(4977-TW) 受全球貿易戰影響，衝擊市場信心、客戶需求也轉趨保守，展望下半年，原先規劃充實營運資金的現增案仍會進行，但整體大環境呈現混沌狀態，法人預期，眾達本季受客戶需求保守，本季營收將略低於第 2 季，第 4 季則仍需觀察大環境變化。

法人表示，受到全球貿易戰延燒影響，客戶對於庫存備貨轉趨保守，預估本季眾達整體出貨將轉弱，營收恐較前一季下滑，但預期未來在資料中心資料傳輸需求上仍有成長空間，惟短期市場需求受貿易戰影響。

眾達表示，目前全球出貨比重，仍以北美市場比重達 7 成居冠，其次則是中國、日本占比為 3 成，展望下半年，面對大環境渾沌，目前保守看待。

眾達今年辦理現金增資，主要用於購置機器設備及充實營運資金，預計在 9 月完成，共發行普通股 5000000 股，每股發行價格為 65 元，現增完成後股本將增至 6.7 億元。

但眾達日前公告，因整體投資策略考量，全體董事放棄認購，包含董事長陳靖仁放棄認購股數 5972 股，董事 OpNow Solutions Holdings (BVI)、眾盈投資股份有限公司，也分別放棄認購股數 569828 股、63741 股，而董事放棄認購股數，將由董事長洽六福證券 (香港) 有限公司按發行價格認購。