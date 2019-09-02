〈車市〉農曆鬼月買氣腰斬 5家車商逆勢成長 前8月仍年減4%

8 月正逢農曆民俗月，車市銷售較上月腰斬，新車掛牌數僅 23964 台，月減 50.5%，也較去年同期衰退 8%，不過，10 大車商中有 5 家車商逆勢成長，包括和泰車 (2207-TW)、裕日車 (2227-TW)、賓士、福特和 SUZUKI，其中，LEXUS 維持超成長水準，成長幅度 17%，拉升和泰車表現。

累計前 8 月台灣新車掛牌數達 279315 台，年減 4.1%，展望下半年，多數車商認為，總統大選可能干擾部分買氣，全年車市表現可能較去年的高水位略減。

和泰車代理的 TOYOTA (含 LEXUS) 新車掛牌數，前 8 月年增幅 8.8% 達 89680 台，以 LEXUS 成長力道最強勁，熱銷 13768 台，年增幅 17%，在豪華車市中成長最強勁，明顯優於台灣賓士哀退 3.7%，也逼近台灣賓士銷售。

裕日車旗下的 NISSAN (含 INFINITI) 前 8 月掛牌 23905 台，年增 3.3%，不僅維持正成長，且成長幅度擴大；就 8 月來看，單月掛牌數 2152 台，年增衝上 33%，包括 Tiida、LIVINA 合計銷售逼近 750 台，占比超過 30%，而 KICKS 更是單月就熱賣 725 台，是最大功臣。

BMW 表現也不俗，前 8 月新車掛牌數 10689 台，年增 2.5%，在豪華車商中僅次 LEXUS 的成長幅度。