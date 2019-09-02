洋華兩大事業群需求穩+業外租金收入挹注 全年維持獲利

觸控面板廠洋華 (3622-TW) 兩大事業群下半年表現可期，洋華表示，光電產品目前接單狀況仍正常，能見度達 1.5-2 個月，加上逐步提高工控產品比重，本季將是全年最旺，而機電產品也維持良好動能，加上業外投資、租金收入挹注，下半年將優於上半年，法人預估，隨著營業規模擴大，加上租金收益，下半年單季營運與全年，皆可維持獲利表現。

洋華表示，公司本業主要分為機電及光電兩大事業群，機電事業群主要是生產材料給電器電纜廠商，再交由台電審查，目前每年需求維持穩定，依照往例來看，每年都可維持穩定的營收、獲利。

光電事業方面，洋華表示，早期主要生產應用於消費性電子的觸控面板，但隨著整體產業環境競爭大，已逐步調整公司營運，轉往布局工控產品，如大尺寸教育白板、POS 機、醫療用面板等，目前工控產品比重約達 55%，未來可望持續擴大，而雖然調整生產基地布局，目前在中國仍有負責售後服務基地的子公司。

業外部分，洋華表示，公司注重現金流入，除了前幾年陸續處分中國廠房，也積極活化越南、台灣廠區，將閒置廠房空間出租，目前 8 萬平方米的越南廠區，有兩家廠商正在接洽中，若確定簽約承租，越南河內廠區將完全利用，台北辦事處也出租一半空間，可增加業外租金收入。

展望下半年，洋華表示，面對大環境不確定性，洋華主要出貨零組件，因此受關稅、終端市場需求的影響較小，目前機電產品的需求穩定、光電產品接單狀況也正常，訂單能見度約 1.5-2 個月，預期光電產品本季將是全年最旺，機電產品則會落在第 4 季，另外，股息收入也將在本季認列，加上業外租金收入，預期下半年表現將優於上半年，全年可望優於去年。