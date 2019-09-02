區塊客先前報導，聯合國調查報告指出，北韓涉及向 17 國發起 35 宗網路攻擊，入侵多家金融機構及加密貨幣平台獲取 20 億美元鉅款。對此，北韓 9 月 1 日回應否認上述指控，並稱這是由美國帶頭而起的不實謠言。

北韓官媒《朝鮮中央通訊社》（KCNA）援引北韓國家反洗錢暨反資助恐怖主義協調委員會的聲明指出，有關北韓發起多宗網路攻擊的指控是「美國及其他敵對勢力正在散佈誹謗性謠言」。

該委員會接著稱，「敵對勢力這種捏造事實的舉動，不過是一種低俗的遊戲，旨在玷汙北韓的形象，為了要制裁北韓而找藉口。」

值得注意的是，有關北韓發起網路攻擊的指控已非首次。聯合國安理會專家小組今年 3 月 6 日發布的報告中，就引用了私營部門的研究稱，2017 年 1 月至 2018 年 9 月期間，受僱於朝鮮政府的駭客成功「入侵」亞洲地區至少 5 家加密貨幣交易所，估計造成 5.71 億美元的損失。

報告提到，這 5 起案件中，2018 年 1 月日本交易所 Coincheck 遭駭事件規模最大，此外，安理會還將 2016 年孟加拉國銀行遭盜竊 8100 萬美元的責任歸咎於朝鮮政府。

區塊客 2018 年底報導，作為平壤政府「新策略」的一部分，該國駭客已經開始著手攻擊個人投資者，試圖竊取他們的加密貨幣，目的是為了降低北韓受國際制裁的影響。

南韓網絡安全公司 Cuvepia 執行長 Kwon Seok-chul 透露，自去年 4 月起，該公司已發現超過 30 起涉嫌北韓駭客攻擊加密貨幣持有人的案件，「這些受害者均是加密貨幣投資者，簡單來說就是『錢包用戶』。」

同年 8 月，卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）發現北韓駭客團體 Lazarus 持續鎖定加密貨幣交易所、金融科技公司與銀行，意圖發動名為 AppleJesus（蘋果耶穌）的惡意軟體攻擊。根據 Computer Weekly 網站，北韓駭客利用「木馬」嘗試竊取加密貨幣。卡巴斯基實驗室的全球研究與分析團隊報告指出，Lazarus 已滲透一家亞洲加密貨幣交易所。

這篇文章 北韓否認攻擊加密貨幣交易所 稱指控是「由美國竄起的謠言」 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』