〈熱門股〉網龍手遊新作表現可期 股價周漲26%創近7年新高

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下中華網龍 (3083-TW)，受惠今年大型 IP 手遊大作《黃易群俠傳 M》預計於第 4 季推出，市場看好單月營收貢獻可望上看 1 億元，激勵近期股價走勢凌厲，周五 (30 日) 終場收在 80.1 元，創近 7 年新高價，股價周漲幅高達 26%。

網龍去年 9 月新推出的經典端遊轉手遊《吞食天地 M》，為以三國 Q 版人氣線上遊戲《吞食天地 Online》完整復刻打造，帶動網龍去年營收較 2017 年大增逾 6 成，達到 6 億元，並使網龍去年第 3 季成功單季轉盈，最高單月營收貢獻達 7000 至 8000 萬元。

為擴增海外服務版圖，《吞食天地 M》第 3 季於越南正式登場，而中華網龍重量級 MMORPG 手遊力作《黃易 M》，在中國 ChinaJoy 首度公開後，收到眾多玩家期待聲浪，預計年底前與玩家見面。法人看好，可望超越《吞 M》當時寫下的佳績，《黃易 M》單月營收可望上看 1 億元。

網龍旗下包括《吞食天地 M》、《黃易 M》等手遊，均為經典端遊 IP 轉手遊，除可省下大筆廣告行銷費用外，以自有 IP 為基礎，沒有權利金問題，手遊含金量高，也使近來端遊 IP 轉手遊逐漸成為顯學。