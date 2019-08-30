〈全國電展新店〉Digital City竹北店開幕 全年營收占比可望達雙位數

全國電 (6281-TW) 第 10 間 Digital City 竹北店今 (30) 日開幕，總經理林政勳表示，日前設定年底前開設 10 間門市，竹北店的開幕也象徵目標提前達陣，預計 9 月初將再設嘉義店，法人估，目前 Digital City 營收占整體 8%，預期全年營收占比有望達雙位數。

全國電自 2017 年開始打造全新通路品牌「Digital City」，並於高雄開設首間門市後，陸續在台中、屏東、台北、彰化等地陸續展店，日前設定今年底前要開 10 家 Digital City，而隨著第 10 間竹北店開幕，也象徵目標提前達陣，另外，9 月初將開設第 11 間嘉義店，幾乎是每月開一間新店面。

展望後市，林政勳表示，截至七月底，Digital City 營收占整體約 8%，估今年全年可達 10%，明、後年比重會持續成長，目標可占整體營收 10-14%，並維持 2021 年前開設逾 20 家門市目標不變。

林政勳觀察，數位商品業績表現上，中南部 Digital City 業績優於北部，推測原因在於，北部選擇多樣化、競爭激烈，相較中南部較具規模的 3C 實體門市較少。

至於下一間展店區域，林政勳表示，全台都在布局當中，雖北部人流大，但租金較高，中南部展店相對容易，法人估，全國電展店重心應著重中南部地區。

有別於過去全國電子門市面積在百坪以下，竹北店共兩層樓，面積近 300 坪，因附近就是竹科園區，內部空間也打造成科技文青風，並強調情境、體驗式服務，數位 3C 比例自原本的 15%，大幅提升至 30%，並有門號申辦服務。