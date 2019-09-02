實例篇》台灣國際航電 Garmin由一隻手表建構巨大生態系統

Garmin 並未限制自己只是做衛星導航的科技公司，研發時都會期望提供豐富而完整的產品線。因此，不管是跑步、騎車、打獵，還是潛水釣魚，都有相關的產品。

文／張彥文

從衛星導航起家，2003 年起開始做「手表」，結合實用功能和時尚風格，Garmin 的穿戴式裝置，已成為全球的領導品牌。「我們做手表 16 年，但前面 13 年都沒有人要理我們，」台灣國際航電（Garmin）亞洲行銷與業務協理林孟垣笑著說。

如果說 Garmin 的穿戴式裝置這幾年才開始火紅，那麼，成長速度的確十分驚人。2018 年的營收 33 億美元，是近十年的新高；今年 4 月份的股價一度逼近九十美元，同樣是十年來的最佳成績。

1989 年成立的 Garmin，從最初 GPS 還不存在時，就開始用慣性導航和通訊技術做飛機和船艦定位，一路發展到橫跨航空、航海、汽車導航、戶外運動與健身休閒五大事業群，可說是一家創造生態系統的代表性企業，車廠、船廠、金融保險、行動支付，甚至某些專業領域的社群，都是其生態系統中的伙伴。能夠建構如此廣大的生態系統，還是要從那個「沒有人理」的手表說起。這是一個意外，也是從危機變轉機的故事。

導航機加上魔鬼氈，開啟穿戴式裝置之路

2003 年時，Garmin 推出第一代的「手表」，不過與其說是手表，看起更像是在手腕上綁了一台小型的電子計算機。當時還是新進工程師的林孟垣回憶，這個產品的起源，是公司之前推出了一台大約成人手掌大小，在當時算是非常輕巧的導航機，結果大受市場歡迎，銷量突破百萬。有了這個成功經驗，Garmin 決定把它的尺寸再縮小，變成只有孩童手掌大小。但結果大出預料，市場完全不接受，「當時準備的一大堆物料堆在倉庫，都不知道怎麼處理。」林孟垣說，消費者認為這款機器小到操作起來很困難。後來有人提了個點子，在導航機後面加上一條魔鬼氈，綁在手腕上。想不到這個當時被認為十分滑稽的點子，居然救了這個產品，從滯銷變成大賣，不但所有待料庫存全部用完，還得補貨，因此開啟 Garmin 發展穿戴式裝置的道路。

現在 Garmin 的穿戴式裝置，光是在運動休閒這個分類中，就區分為跑步、自行車、潛水、高爾夫等品項，也藉此建構了龐大的生態系統。

這個生態系統包含了哪些伙伴？以自行車為例，有一個偵側後方車輛的雷達，是來自南非的新創公司，因為知道 Garmin 在運動休閒穿戴裝置的領先地位，就透過管道要求合作，後來也被 Garmin 收購。而現在全球最大自行車運動的市場在歐洲，Garmin 透過贊助歐洲的自行車賽事，取得車手對產品的回饋，做為改進的參考。同時，也與 Strava 這個全球最大的自行車社群 APP 結合，取得許多專業和業餘騎士的意見，應用在商品開發。去年 Garmin 還收購了全球最大的自行車室內訓練台製造商 Tacx，由此又連接上了許多室內運動訓練的相關廠商，拓展了另一個層次的能力。

林孟垣認為，Garmin 的內部組成，就已經確定了會是一個生態系統的企業。身為戶外休閒產品製造商，很多公司同事都有釣魚、航海的興趣，甚至還有不少人會開飛機。在這樣的發展過程中，逐步做出了一串後來被稱之為生態系統的產品，也就是可以互相連結溝通的系列產品。

提供整套軟硬體整合方案，加入行動支付功能

以航海為例，Garmin 運用本業的 GPS，發展水下聲納或空中雷達，偵測其他影響航行的因素，讓喜歡駕船的消費者到了湖中或海上時，可以知道哪裡有魚，如何避開礁岩或其他船隻。這些裝備當然都要互相串連，慢慢地就會建構出一套共用的通訊協定，然後再開放應用程式的界面，讓其他相關的第三方加入，生態系統就這麼漸漸地串連起來。現在 Garmin 可以提供整套的船隻軟硬體整合方案：用手表可以控制船上的視聽娛樂設備；用 iPad 操控船隻。而且這些都已經和許多船艇製造商聯合起來，包含自動駕駛或是通訊雷達等裝備，在製造的階段就整合進去。

林孟垣指出，Garmin 之所以能建構這麼廣泛的生態圈，與公司的宗旨「豐富人們的生活」（enrich people's lives）有很大的關係。

Garmin 從創立以來，就不會定位為一個做衛星導航的科技公司，因此研發時就希望提供豐富而完整的產品線。不管跑步、騎車、打獵，還是潛水釣魚，都有相關的產品。價格帶則從新台幣二千多元的穿戴式裝置，到整套上百萬的專業航空設備。在這樣多元的產品下，自然也創造出了許多連結生態系統的機會。現在，Garmin 還把行動支付功能與穿戴式裝置連結，將金融服務納入生態系統。Garmin 創造的生態系統可給台灣企業一些啟發，追求並創造屬於自己的生態系統。

來源：《哈佛商業評論》 2019 年 9 月

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