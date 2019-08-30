【中信投信】異軍突起 中信中國50總受益人數、規模雙成長

中美貿易戰反覆，加上香港反送中事件未見收尾，讓國內發行與陸股相關的 ETF 表現起伏加劇，然觀察今年以來，多數陸股 ETF 無論在受益人數或規模出現明顯修正，惟聚焦中國新經濟的中信中國 50(00752) 不僅總受益人數成長近 450%，連規模也增加 6 成。中國信託投信表示，投資陸股 ETF 不應單戀 A 股，在中國經濟持續轉型的過程，精準追隨中國經濟脈動的中信中國 50(00752) 為投資亮點。

中信中國 50(00752) 於去年 10 月 31 日掛牌，為中信投信跨足 ETF 市場的首發作品。中信投信總經理張浴澤說，投資人對陸股 ETF 不陌生，但中信中國 50(00752) 算是後進者，知名度不如其他較早發行的同類型 ETF，至於如何在眾多的陸股 ETF 中展現存在感，中信投信選擇用一步一腳印的模式，與投資人直接面對面，將產品真正烙印在投資人腦海。因此從今年 3 月開始，除了和銷售通路舉辦內部教育訓練，亦邀請經理人與財經部落客同台，分享市場觀點及投資心法，讓投資人瞭解中信中國 50(00752) 的獨特性。

張浴澤進一步提到，行腳式行銷 ETF 的模式，歷經半年多的運作，在全台 13 縣市舉辦超過 30 場免費 ETF 投資分享會，吸引近 6500 人報名，近 4000 人參加。不僅如此，中信中國 50(007852) 的總受益人數及規模也都有亮眼的成長。根據集保 e 存摺資料顯示，中信中國 50(00752) 的總受益人數達 3296，相對在 12 檔陸股 ETF 中仍顯不足，但若進一步來看，總受益人數已從去年底的 602 人，成長近 450%。

中信中國 50(00752) 經理人葉松炫說，雖然金融市場干擾造成中國企業股價波動加劇，但從中企近期陸續公布的財報來看，內需產業相對不受影響，以旗下擁有運動品牌 FILA 的安踏體育 * 為例，連續 6 年的業績表現高度成長，上半年的成長速度也領先中國國內的體育用品行業，營收與獲利不斷創新高；進一步分析 2019 年安踏體育的中期財報，光是 FILA 單一品牌，受惠於中國與韓國的訂單持續增加，對於企業整體的營收貢獻高達 44.1%，收益同比成長 79.9%。

此外，中國政府的政策利多預期在下半年發酵。十年才調整一次的中國常規藥目錄，大幅加入國產新藥，觀察中國生物製藥 * 近期股價已擺脫去年帶量批價政策陰霾，進入多頭走勢。另中國政府全面鼓勵民眾換 5G 手機，包括降電信費、換機補貼等政策將有助於 5G 手機廠商，唯一上市的小米股價也在消化上市解禁的賣壓後轉強。

展望後市，葉松炫表示，觀察 AH 股溢價指數，目前 A 股目前比 H 股貴近三成，接近 2015 年中的高點。而海外掛牌中資股企業基本面健全，政治因素的干擾正巧逢低布局的良機。

葉松炫亦補充，從總受益人數成長也可以發現到，投資人開始以成份股為投資考量。中信中國 50(00752) 連結的指數，包含代表中國新經濟的百度 *、阿里巴巴 *、騰訊 *，近期還納入了全球手機第四大廠商小米 *，後續動能值得期待。

* 本文提及個股僅為說明之用，不代表基金之必然持股，亦不代表任何金融商品之推介或建議。

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