不受私菸案影響 玉山銀踹走台新銀奪7月發卡王冠軍

信用卡市場戰況白熱化，流通卡量第三大的玉山銀行靠著「U Bear」高趴數現金回饋踹下台新銀行，單月發卡量衝上 12.7 萬張拿下 7 月發卡王寶座，台新則以 8.3 萬張屈居第二，兩家銀行下半年將陸續搶發新卡拚市占，信用卡競爭將更加激烈。

金管會 29 日 公布 7 月信用卡業務概況，前五大發卡行分別為：中信銀 (681 萬)、國泰世華 (656 萬)、玉山銀 (524 萬)、台新銀 (508 萬)、花旗銀 (288 萬)，其中玉山與台新銀行近年互相 PK 搶當發卡王。

捲入私菸案風暴的玉山銀行最近不只曝光率高，發卡動作頻頻，7 月推出主大打高趴數現金回饋的 U Bear 信用卡在網路掀起討論聲量，更帶動發卡量暴衝，7 月新卡量高達 12.7 萬，踢掉台新銀奪下單月發卡量冠軍。

但以簽帳金額來看，國泰世華銀則以單月簽帳金額 465 億元，中信銀 7 月簽帳金額 411 億元排名退居第二，玉山銀行簽帳金額單月 367 億元，名次從亞軍變季軍。

玉山銀與台新銀近年積極衝刺發卡量，透過發行新卡搭配促刷優惠，拉抬簽帳金額搶攻市占率，玉山銀行去年與電商龍頭 PC home 旗下 pi 錢包合發聯名卡，今年更從永豐銀手中搶下漢神巨蛋聯名卡，下週將推出主打紅利點數的 Only 卡，全面搶食市場各類客層。

面對老三玉山銀來勢洶洶，老四台新銀也不甘示弱，攜手街口電子支付合推街口聯名卡，積極卡位市場電子支付市場商機，強化產品線陣容。

根據金管會統計，全體國銀與發卡機構 7 月單月簽帳金額共約 2800 億元，因少了繳稅等大額款項挹注，導致單月簽帳金額較 6 月減少 482 億元，排名為歷史第五高。