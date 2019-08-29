華映傳大量解僱2100人 勞動部：尚未收到但做最壞打算

大同 (2371-TW) 集團旗下面板廠華映，傳出將第二波大量解僱 2100 多人，僅留下 50 人，對此，華映主管表示，目前尚在討論階段，未做成最後決定。勞動部也指出，尚未收到華映提出的大量解僱計畫書，不過會做最壞打算。

華映主管指出，解僱只是討論階段，所謂 2100 多名員工將只留 50 人，這些都是爆料者的說法，一切都尚未確定，仍可能有變數。

勞動部表示，桃園市勞動局目前尚未收到華映提出的大量解僱計畫書，但從消息傳出就密切與公司、工會保持聯繫，並承諾會盡力保障勞工權益。

華映 7 月電費帳單至今未繳，外傳 8 月 31 日就是繳費期限，次個工作日也就是 9 月 2 日，便會全面停止供電。華映主管重申，目前尚未繳清電費，但仍在努力中。

華映於去年 12 月 13 日經董事會決議通過，依法向臺灣桃園地方法院提出重整及緊急處分之聲請，但去年 12 月 27 日遭到法院駁回緊急處分聲請，華映於今年 1 月 2 日提出抗告後，1 月 31 日經法院裁定准許緊急處分，期間則自 1 月 31 日至 4 月 30 日屆滿，其後再經法院裁定延長緊急處分 90 日，至 7 月 29 日屆滿，依法將不得再延長。

華映第一波大量解僱時，裁撤了約 2500 人，目前仍有員工 2100 多名。依大量解僱勞工保護法，事業單位大量解僱勞工時，應在 60 天前向主管機關提出大量解僱計畫書。