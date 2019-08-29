政院拍板振興商圈 行動支付每月最高千元回饋

行政院長蘇貞昌今 (29) 日拍板通過經濟部呈報的「內需型商家振興輔導方案」，針對國內中小型店家，預計年底前提供優惠消費回饋最高 20%，每人每月最高 1000 元，帶動商圈買氣。另外，也將補助每商圈最高 30 萬元辦理特色行銷活動，協助店家數位轉型，每家補助 3 萬元、實施 3 年。

蘇貞昌表示，許多台灣在地商圈結合街區歷史、文化及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，政府導入數位服務，預期 3 年內將協助 200 處商圈、3 萬家商店，帶動 87 億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。

經濟部指出，國內中小型內需店家，因受消費人潮減少、購買意願低落，以及電商衝擊等環境影響外，店家經營模式皆憑經驗，缺乏數據分析，未能有效掌握消費者需求，導致顧客服務體驗不佳。

經濟部表示，預計至年底前提供優惠消費折扣點數或現金回饋最高 20%，每人每月最高回饋 1000 元，帶動商圈店家買氣，並提升商圈內使用行動支付的頻率。此外，也將補助每商圈最高 30 萬元辦理特色行銷活動，吸引消費人潮，提供加乘效果。

另外，為強化中小型店家科技應用能力，將透過補助店家租用數位服務系統，以及協助優化顧客服務流程 (如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等)，加速中小型店家數位轉型，預計每年將補助 1 萬家、每家補助 3 萬元，實施 3 年。

經濟部強調，透過多項輔導補助方案，盼建立店家應用數位工具的習慣，可累積營運相關數據或資料，分析顧客消費習性，奠定後續長期數位化經營的基礎。