林伯豐公開支持廢除印花稅 籲中央政府研議修正財政收支劃分法

工商協進會理事長林伯豐今 (29) 日召開記者會，公開支持政府廢除印花稅，並提出廢除印花稅為政府既有承諾，且印花稅已不合時宜，及有重複課稅之虞等三大理由，籲地方政府不要反對廢除印花稅，並建議中央政府儘速研議修正財政收支劃分法。

林伯豐表示，今年 5 月 21 日時，行政院長蘇貞昌接見工商協進會，在座談會中，本會建議廢除印花稅，而行政院擬予同意，並送請立法院審議。對於政府同意檢討廢除不合時宜的印花稅，工商界表示支持。

林伯豐提出支持廢除印花稅的三大理由，第一，廢除印花稅是政府既有承諾。財政部於 1985 年推動新制營業稅時，將營業發票徵收印花稅，納入營業稅課徵，並在立法院財政委員會明白表示，將視稅收情況適時取消全部印花稅，但迄今已逾 34 年，期間國家稅制歷經多次重大改革，卻始終未廢除印花稅。

第二，印花稅已不合時宜，且易生爭議。林伯豐說，由於社會及經濟環境快速變遷，新型態交易日增，合約種類複雜，對於判斷合約是否應課徵印花稅，稅捐機關及納稅義務人常有爭議，造成徵納雙方困擾，加上稽徵成本高，有礙工商經濟發展。

第三，有重複課稅之虞。一般買賣、承攬、讓受及分割不動產等交易，經常同時構成不同稅目的課稅要件，如印花稅與營業稅、土地增值稅及契稅，造成企業與民眾有重複課稅的疑慮。

林伯豐並說，政院已承諾研議相關配套，補足地方政府因廢除印花稅，而減少每年約 120 億元的稅收，呼籲地方政府不要反對廢除印花稅。此外，為合理分配中央及地方資源，平衡區域發展，建議中央政府儘速研議修正財政收支劃分法，以滿足地方政府需求。