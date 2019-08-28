印花稅廢止地方反彈 財部：明年用專案補齊財源缺口

印花稅最快明 (2020) 年走入歷史，引發地方政府反彈，藍營執政 15 縣市首長今 (28) 日串連表態反對，財政部次長吳自心強調，印花稅廢止後的替代財源已確定，將由中央以專案補助方式補齊財源缺口，接下來將等法案通過後，邀集地方政府討論擬定分配計算公式。

工商團體主張廢止印花稅，行政院最後拍板同意，財政部也擬妥廢止印花稅報告呈報行政院，並列 9 月立法院新會期優先推動法案。

由於印花稅屬地方政府自籌財源，取消印花稅將削弱地方籌措財源能力，引發縣市首長強烈反對，據了解，財政部對地方縣市問卷調查結果，幾乎全數反對，但也有地方政府說，中央有補助就可接受。

面對地方政府反彈，財政部長次長吳自心下午出面召開記者會滅火，他表示，印花稅廢止後，將由統籌分配稅款，以特別補助方式填補印花稅稅收減少的缺口，強調會有替代財源填補。

吳自心坦言，財政部跟地方政府溝通的結果，地方政府反對廢止印花稅主要是因擔憂財源短少，但他強調，印花稅廢止後，明年將由中央政府編列預算的方式，以特別補助方式填補印花稅短少的缺口。

吳自心指出，過去土地增值稅減半與遺贈稅調降，同樣是由中央擬定公式補助，彌補地方稅收損失，強調印花稅廢止後中央也會依公式計算，填補印花稅收缺口。

由於印花稅各地方稅收表現不一，未來中央補助要如何分配給各縣市，吳自心說，目前還沒找地方討論，未來等法案通過後將邀集地方政府討論擬定分配公式。

財政部補充，過去曾有立委多次提出提案廢止印花稅，市場也曾提議透過課徵能源稅、修正財劃法因應，但實際上修財劃法、課徵能源稅做法目前看來都遙遙無期，導致廢止印花稅最後不了了之，在明年預算足以支應下，廢止不合時宜的印花稅。