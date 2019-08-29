

◆盤勢分析

1. 美 30 年期國債債券收益率跌至歷史低點，殖利率倒掛仍持續，美週三確定將 3000 億美元中輸美商品關稅，從 10% 提高到 15%，預定美東時間 8/30 日公布此消息，貿易戰未見緩解，但美股因金融股跌深反彈帶動下，四大指數全面收漲，漲幅介於 0.38% 至 1%。其中指標股美光、AMD 漲幅逾 1%。

2. 美股因美中貿易戰況不明及美債殖利率曲線倒掛加劇出現下跌，亞股並未受此利空影響，台股今日呈現跳空開高橫盤震盪，盤面以矽晶圓、汽車零組件、IC 設計相關個股表現強勢，終場指數上漲 47.06 點，漲幅 0.45%，收在 10,434.29 點，成交金額為 1,008 億元。三大法人合計買超 1.22 億元：外資買超 5.19 億元、投信買超 3.79 億元、自營商賣超 7.76 億元。

3. 台股加權指數觀盤重點：

(1) 量能：成交量萎縮至 1,000 億左右，後勢下跌須量縮，反彈則須量增。

(2)均線：下檔支撐為 10,200 點附近，上檔壓力季線 (約為 10,659 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 向下開口擴大，提防再回測前低。

4. 櫃買指數漲幅 0.26%，收在 137.37 點，漲勢落後加權指數。支撐為 135 點附近，壓力為 140 點附近，KD 指標向下，開口擴大，9 日 K 值（53）高於 50，短線整理格局。

5. 觀盤重點：指數試圖突破月線反壓，但盤勢仍受壓抑，量能近關情怯，因此未來若能帶量攻克月線壓力，將有利於盤勢反彈，而操作建議，整理或反彈格局，不宜過度追高，採區間操作，台股選股方向可留意 IC 設計、PCB、伺服器、散熱模組、5G、內需、運動休閒等。

6. 經濟部投審會 28 日通過記憶體大廠美光科技（Micron Technology）匯入新台幣 660 億等值外幣，用於投資台灣美光半導體等公司。美光將台灣定位為 DRAM 製造重鎮，現已是在台投資額最大、雇用員工最多的外商，並將營運據點合併成台灣 DRAM 卓越中心。

7. 大陸國務院 27 日發布一紙新命令，將逐步放寬或取消汽車限購措施，以提振車市，使得近日汽車零組件類股走強，如 1536 和大、1319 東陽、2231 為升、4551 智伸科、2228 劍麟等，但大陸新規定是否帶動整體產業鏈景氣復甦，仍待觀察。

8. 半導體封測廠 6257 矽格昨（28）日在法說會上表示，5G 基地台和手機晶片訂單大幅升溫，主要來自華為旗下海思和聯發科大單挹注，若排除貿易戰變數，矽格合併營收有機會逐月創高至 10 月，並看好明年成長動能將優於今年。

9.2002 中鋼 7 月合併稅前盈餘 11 億元、月減 25％、年減 65.39％，為今年單月新低，主要受第 3 季鋼價下修 3% 影響，營收獲利全面疲軟；累計前七月合併稅前盈餘 116.28 億元、年減 32％。

