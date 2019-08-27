〈印度鬆綁外商採購〉助蘋果拓市占 台代工廠受惠

外電報導，印度政府擬放寬外國廠商在印度建立零售店的採購政策，放寬對外國品牌在當地採購政策的限制，將展延期從 5 年提高至 8 年，此舉可能推進蘋果 (AAPL-US) 在印度的展店計畫，而相關台灣代工廠，包含緯創 (3231-TW) 與仁寶 (2324-TW) 等，皆可望受惠，積極擴大在印度設廠的計畫。

緯創布局印度市場腳步快，董事長林憲銘先前表示，目前在印度有很多在地合作夥伴，預期 10 年內印度將是下個像中國一樣擁有龐大內需的市場，將持續瞄準內需市場，據悉，緯創在印度生產的蘋果 iPhone 6s 和 iPhone 7 ，除了供給內需，也出口歐洲。

仁寶生產基地目前雖然仍以中國生產為主，但越南廠區已在試產，另外包含菲律賓、印度也在評估，將與客戶持續評估遷移產線的相關事宜。

印度近年對手機進口逐步調高關稅，包含蘋果、三星及中國手機廠商，紛紛自行或委託台廠生產，印度如今已是僅次於中國的全球第 2 大手機製造國。

印度為保護當地產業，根據現行政策，外國廠商想在印度設立品牌零售店，產品必須有至少 30% 是由印度廠商提供，並在政府設立的 5 年期限內達到政策標準，印度財政部長 Nirmala Sitharaman 則在上個月表示，將放寬當地採購政策對外國品牌的限制，將展延期自 5 年提高至 8 年，以吸引外國投資進入。