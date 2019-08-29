〈智慧顯示與觸控展〉群創將擴大在台生產電視整機

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展於 28 日盛大舉行，面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚表示，未來面板顯示器的發展，將朝柔性、可折、曲面 3 個面向發展，而台灣電視整機比重，也會因應客戶需求逐步提升，現階段月產能約 12 萬台，未來可望成長至 50 萬台。

洪進揚表示，群創這次推出的產品，包括 120 吋 8K 電視、可變頻的電視產品、120 吋 4K 互動式的電子白板，未來發展方向，將朝向柔性、可折、曲面 3 大面向發展，在 AMminiLED 技術方面，也推出可捲曲的中小尺寸拼接折疊面板。

總經理楊柱祥表示，因應美中貿易戰，將進一步擴大電視整機在台灣生產的比重，目前台灣整機產能約 12 萬台，但未來可因應客戶需求擴至 50 萬台，不過貿易戰局勢不明朗，10 月已有客戶提前拉貨，本季供貨狀況仍穩定。

楊柱祥進一步指出，電視整機關稅來看，台灣出貨到美國約 3% 關稅，但現在中國到美國要被課 18% 關稅，中間差 15%，台灣具成本優勢，幾年前就已在台灣設模組廠，中長期可望帶動整個產業鏈。

楊柱祥表示，希望藉由 Mini LED、Megazone 的技術，超越韓國的 OLED 技術。

洪進揚表示，目前群創現金、存貨皆在正常水準，有信心可挺過寒冬，將做好成本控制維持穩定生產，做到全產全銷，並持續創新、拓展新客戶，未來將瞄準車用、電競發展，並發揮企業價值，盡力做到對客戶、股東的承諾，

而先前群創在 1 個月內宣布實施兩次庫藏股，洪進揚表示，7 月第 1 次 8 萬張主要是要做為未來員工激勵酬勞，將在明年股東會通過相關議案，8 月第 2 次 30 萬張則是以註銷股本為主。