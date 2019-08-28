旺宏捐贈成大4.2億元 興建「成功創新中心─旺宏館」

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 捐贈 4.2 億元予國立成功大學，興建「成功創新中心─旺宏館」，今 (28) 日舉行啟動儀式，雙方將結合彼此能量與優勢，重新形塑校園歷史空間，旺宏期許創新空間為教學研成果帶來加乘，持續培育優質人才，也善盡企業社會責任，成大則透過新型態的教學與研究模式，推動智慧運算學院，帶動技術創新。

旺宏董事長吳敏求是成大電機系 59 級及電機研究所 62 級校友，於 1989 年創立旺宏電子，並於 2016 年獲頒成大名譽博士學位。而旺宏為鼓勵年輕一輩創新，2011 年創設旺宏教育基金會，近 20 年來長期培育台灣優秀科技人才，持續舉辦「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」，吸引逾 3.2 萬名師生參與。此次捐贈 4.2 億元予成大，代表吳敏求回饋母校的用心。

吳敏求表示，旺宏重視知識工程的推動與扎根，繼捐贈清大後，再次為培育優質科技人才，捐贈成大興建「成功創新中心 - 旺宏館」，一方面回饋社會，善盡企業責任，也是回饋母校栽培，盼提供成大師生一個良好的研究環境，建立領先世界的先進科研中心，讓成大朝全球一流頂尖大學繼續邁進。

吳敏求指出，旺宏 30 年前創建時，就領先建置全球首座無紙化半導體工廠，率先導入 Big Data，提升客戶服務品質，才能將公司產品不良率指標提升至 PPB(10 億分之 1)。

而由於人工智慧、5G 等新型應用，運算已深入各層面，旺宏館未來將設置運算學院，結合計算科學、人工智能、數據科學及相關領域，成為跨學科的學院，使新科技能融入其他學科，未來從這所學院畢業的學生，將擁有結合計算科學和其他專業領域的能力，除對企業將產生相當價值，這些技術更可能改變社會，成為解決人類問題的重要關鍵。

「成功創新中心─旺宏館」設計理念在提供一座新型態的創新教學與研究空間，及打造「未來大學」雛型，位於成大勝利校區，基地面積共 2.3 萬坪，1 樓為國際會議廳與展示廳，2、3 樓是共同教學與討論空間，4 樓是共同研究為主的空間 (運算學院 School of Computing)。