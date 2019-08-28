〈智擎法說〉新總座擬定2025年前4大目標 安能得日本上市營運將添動能

智擎 (4162-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，展望後市，新任總經理胡宇方表示，在 2025 年前擬定 4 大目標，包括成為亞洲指標性新藥開發公司、胰臟癌新藥安能得達成所有里程碑、用於頭頸癌適應症的抗癌新藥 PEP503，對外授權完成及其他產品線啟動臨床試驗，尤其安能得在歐洲、台灣銷售暢旺，目前也送件日本，若順利上市將為後續營運添動能。

胡宇方指出，智擎有 3 大營收來源，包括台灣銷售、歐亞權利金及里程碑授權金等，其中歐洲受惠安德能銷售暢旺，每季都能貢獻權利金 100 萬美元 (約新台幣 3140 萬元)；台灣銷售安德能部分，原設定今年銷售額約 1.2 億元，截至上半年已突破設定門檻，預期下半年將延續動能。

其他海外布局方面，胡宇方表示，安得能目前已送件至日本，預計今年就能捎來好消息，未來將貢獻可觀里程碑金，營運可期。

智擎 2012 年取得法國廠商 Nanbiotix 所開發治療軟組織肉瘤的 PEP503(NBTXR3, Hensify) 亞太區授權，PEP503 除用於軟組織肉瘤外，雙方也擴大開發其他適應症，如頭頸癌、肝癌、直腸癌攝護腺癌等。

其中，頭頸癌適應症 PEP503，胡宇方表示，最新進度是向美國 FDA 申請臨床試驗一期、二期，預期年底啟動，同時，也展開對外授權。

胡宇方指出，智擎早期因只投注單一產品，因此沒新藥上市就難有獲利，不過隨著公司發展，也開始規劃其他產品組合，目前也著手研發 3-5 個癌症相關新藥，目標 1 年內會有新案子，目標 2025 年前取得全球授權，涵蓋臨床試驗一期與二期。