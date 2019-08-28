聯發科5G晶片擁3利基 外資喊加碼 目標價上看430元

外資今 (28) 日出具報告指出，聯發科 (2454-TW) 5G 晶片 2020 年將出貨 0.22 億套，2021 年上看 0.87 億套，且 5G 晶片擁 3 大發展利基，包括性價比高、亞洲龍頭地位穩固、可望不受貿易戰局勢影響，成長動能強勁，因此調升評等為買進，目標價看到 430 元。

外資表示，聯發科 5G 晶片的解決方案，對中國 OEM 廠具強大吸引力，可望在 2020 年下半年成市場主流方案，主要因其晶片性能與高通 SD7250 相當，性價比優於高通，預期在中國的市占率，將上看 40%。

外資指出，聯發科在亞洲市場仍位居領導地位，華為事件對其影響有限，是相對安全的標的避風港，相反的，高通因面臨貿易戰衝擊，美國消費市場力道終端疲軟，聯發科將因此受惠。

此外，外資也看好，聯發科在成長型產品的動能，主要受惠 2020 年 Sony PS5 產品問世，及 WiFi 規格升級，帶動 ASIC(特殊應用晶片) 進入高成長週期，預計明年成長型產品的營收將增加 16%。

外資表示，聯發科 2020 年每售出 0.1 億套 5G 晶片，即可貢獻每股純益 2 元，獲利能力可期，加上成長型產品營收持續增加，在雙引擎推升下，調升評等至買進，目標價看至 430 元。