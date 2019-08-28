〈智慧顯示與觸控展〉產業上下游齊聚 蔡英文：打造台灣成智慧顯示科技重鎮

2019 Touch Taiwan 智慧顯示與觸控展於今 (28) 日到 31 日舉行，包含面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等顯示器上下游廠商都積極參展，展示在 Micro LED、Mini LED、折疊面板等新產品應用，總統蔡英文今也出席開幕活動強調，迎接智慧顯示生活趨勢，將持續讓台灣成為全球顯示科技暨應用解決方案的重鎮。

蔡英文致詞時表示，將迎接未來智慧顯示生活的趨勢，去年顯示器總產值達新台幣 1.5 兆元，帶動 15 萬就業人口，未來台灣將持續成為全球智慧解決方案的提供者，將持續吸引外商加碼投資台灣。

面對顯示器產業未來發展，蔡英文表示，將隨著 5G 及 AIoT 發展，產業的下一個 10 年，將有新商業模式、搭配 5G 發展，跨入遠距醫療、自動駕駛等多元產業，也看到面對明年東京奧運，顯示器從 2K、4K 逐步跨入 8K，至於人才培育也是未來 10 年產業發展的重要關鍵。

今年參展家數達 289 家，展位數 865 個，皆較去年成長，包含面板雙虎友達、群創，觸控模組雙雄 TPK-KY(3673-TW)、GIS-KY (6456-TW)，偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 都有參展，而今年展場重點仍將擺在 Micro LED /Mini LED 產品與解決方案，主題專區參展的廠商也達 37 家、攤位約 150 個，成長近 3 倍，預計今年參觀人數將突破 3 萬人。