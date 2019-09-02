進擊的投資 另類資產「機」不可失

美國知名投資學者蓋瑞 ‧ 布林森 (Gary P. Brinson) 研究發現，資產配置決定 9 成以上的投資績效。然而，雞蛋要放在哪些籃子才能提高勝率呢? 根據歷史經驗，涵蓋另類資產的多重收益投資組合反而較傳統股債平衡策略，更能發揮趨吉避震作用。

首先以富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 為例，不僅股票、債券，基礎建設、貸款、REITs 等另類資產也納入其中，避免受單一事件影響，投資標的高達 3258 檔 *，是目前同類型基金中，持有標的最多的基金。

(資料來源：Fidelity International,2019/06/30。同類型基金係採晨星 EAA OE USD Moderate Allocation 為比較基礎。)

其次是靈活調整資產配置：投資市場有牛市、熊市、不牛不熊，進行交替，各有不同的投資契機。由於金融環境善變，有效的資產配置要能夠根據各種市場變化，彈性調配投資標的及比例，讓投資組合更加完善。因應不同景氣循環所帶來的機運，富達多重資產團隊充分掌握交易節奏，靈活調整股債部位，以穩定收益為基礎，尋求最具成長潛能的資產或區域，抓緊市場先機。

嚴防股債齊跌 另類投資不可少

資產配置是均衡構建股債組合？其實不然，富達多重資產團隊投資策略副總監張宇翔表示，過去經驗顯示 (見下圖)，近 20 年間，股債走勢僅有 38% 的時間呈現負相關，絕大多數時間，股債齊漲或齊跌，顯見傳統股債配置策略「失衡」機率高。也因此，近年來納入另類資產的多元資產配置大行其道，因為它與傳統資產的相關性低，不會受到利率或通膨影響，也不會被貿易戰牽著鼻子走，憑藉各自的市場優勢，為投資人提供多元籃子，強化資產防禦力，而且有些另類資產的收益不僅穩定具有吸引力。

另類資產受市場高度青睞

舉例來說，飛機租賃業務很有賺頭，就連股神巴菲特、香港富商李嘉誠也進場投資，因為航空公司倒閉及違約的可能性低，飛機租賃公司收取租金，擁有穩定現金流，加上出售二手飛機利潤，長期獲利性高，未來隨著全球航空客運量成長，獲利依然可期，因而持續吸引資金追捧。專門投資飛機租賃公司的 Doric Nimrod Air Three，連續 12 年收益率高達 8.25%，而且每季配發分紅，由此可見飛機租賃投資是低利環境下，很好的另類資產選擇。(資料來源: Bloomberg, Fidelity International,2019/3; 註: 以上所提及之個股或公司，僅是作為說明或舉例之用途，並非推薦或投資建議。)

另類資產較不受到資本市場及經濟循環的波動影響，有很多好處，備受市場高度青睞，Towers Watson 全球退休金資產研究報告顯示，全球前七大退休基金國家包含美國、英國、日本、澳洲、荷蘭、加拿大及瑞士，持續提高另類資產比重。 (資料來源：Willis Towers Watson: Global Pension Assets Study 2019)

另類資產範圍廣泛，需要全球宏觀的投資策略，而且不管產業或投資方式都不一樣，需要深入研究與精準選擇標的。想要參與另類資產投機契機，透過富達全球多重資產收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，是不錯的投資方式，該檔基金投資另類投資最高可拉到 30%，有專屬的研究隨時觀察動向，掌握另類資產高息收益及潛在增值空間，降低風險。(註: 依基金公開說明書，本基金可將最多 30% 的資產投資於另類資產。)

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