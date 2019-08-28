5G首波釋照底價出爐 3頻段共300億

NCC 今 (28) 日公布 5G 第一波釋照底價，3.5GHz 頻段釋照底價 243 億元、28GHz 頻段底價 25 億元及 1800MHz 頻段底價 32 億元，3 個頻段合計 300 億元。

據 NCC 規劃，3.5GHz 頻段共將釋出 270MHz 頻寬，劃分成每 10MHz 為 1 個單位，共 27 個標的物；28GHz 頻段共釋出 2500MHz 頻寬，每 100MHz 為 1 個單位，共 25 個標的物；加上前次 4G 第 3 波釋照釋出的 1800MHz 頻段 20MHz 頻寬，年底競標總計 53 個標的物，底價合計 300 億元。

NCC 表示，將從 9 月 4 日至 10 月 3 日受理申請，申請截止後開始進行審查，並就後續競標程序舉辦流程說明會，預定年底開始競價作業，若順利完成釋照，明年年中可望開台。

市場認為，2013 年 4G 首波釋照底價為 359 億元，最後電信業者經歷 393 回合，結標金額為 1186 億元，高出 827.5 億元，料 5G 首波競價金額也將高於 300 億元。

至於三共方面，NCC 表示，若在 3.5GHz 頻段中需共頻，電信業者可在得標後提出申請，最多共頻 100MHz；共網需完成建設，包括 3.5GHz 頻段建設 1000 台基地台，28GHz 則需建設 3000 台基地台，且在不超過「全國平均人口密度」的鄉鎮市區才可共網；「共建」基地台目前則還在評估當中。