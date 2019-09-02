離鄉北上打拼、用三輪車送愛人返家...《用九柑仔店》喚起台灣人記憶，靠人情味瞬間爆紅

「吃的是記憶，不是味道。」不僅是《用九柑仔店》的一句對白，也是該漫畫 IP 改編的基底。透過傳達普世價值的感情，打破時空疆界的隔閡，將台灣文化推得更廣更遠。

文 / 黃亞琪

8 月，一部以 4、5 年級世代熟悉的「柑仔店」為主場景，訴說台灣鄉下人情味的影集，在三立都會台、衛視中文台、愛奇藝、LINE TV 和 FOX＋等同步上演。這個被認為故事「很老哏」的溫情派影集一推出，在 PTT 上立刻被洗版，引發不少討論。

《用九柑仔店》影集，改編自第 8 屆金漫獎年度漫畫大獎得主阮光民同名作品，也是副總統陳建仁書單的首選。很多人沒想到，台灣創作的漫畫能改編成影集，也能創造出不同於日韓漫畫改編的觀看魅力。

該劇海外版權銷售創下佳績，包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、澳洲、紐西蘭及印度等國，涵蓋了美洲、歐洲、非洲、中東等地區，都能收看。

該劇講述離鄉北上工作的男主角，因祖父生病住院，猛然驚覺到自己賺到了名和利，卻茫然自問幸福在哪裡？於是毅然決定返鄉接手柑仔店。「從台北回到這裡（鄉下的柑仔店）頂多三個多小時，但我通常要花 365 天⋯⋯甚至更久。」第 1 集當中，男主角的告白心聲，打中了許多離鄉背井的遊子內心深處。

說故事方式不同

漫畫變戲劇 只能靠慢工磨

2017 年，《用九柑仔店》獲得金漫獎「青年漫畫獎」和「年度漫畫大獎」雙料肯定時，立刻吸引如三立、福斯傳媒等公司來接洽，希望改編成影集。最後由曾獲得金鐘獎肯定的高炳權導演所率領的鹿路電影、內容物數位電影成為主創團隊，並且拿到文化部 1800 萬元補助款。

然而，要從一格格的漫畫轉為戲劇，最大的挑戰還是講故事的方式不同。阮光民與導演的劇本磨合，就此開始。

由於漫畫與戲劇的「語言」不同，整個戲劇拍攝主創團隊在前期劇本改編時，就開了超過 10 次以上的會議，平常在群組上的回報與交流，更是頻繁又密集。

回想溝通的過程，在編劇的世界中常是：「講一個影，生一個囝。」就好比抓到一個線頭，就能拉出整件毛線衣。但在阮光民的漫畫世界中，動作和文字是同時進行的。例如要喝酒時，從拿起酒瓶到喝完，就在 1 秒內，但編劇卻可能要寫 3 頁，怎麼解決呢？「多聽他們正在追什麼劇？聽導演說該怎麼演？」他坦言，自己也在消化這個過程。

然而在商言商，動輒幾千萬元的製作成本，豈能不謹慎。先前，阮光民的作品《東華春理髮廳》也曾被改編成電視劇，只是回響不如預期。一位戲劇製作人就指出，主要原因在於，當初原創只有一本漫畫，只要拍 10 集，後來變成 40 集。「內容不足，自然『走鐘』（方向不對）。」

來源：《今周刊》 1184 期

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