冰河時期特有種！「茶界櫻花鉤吻鮭」台茶24號　如何復育成功、挑戰一斤4千元？

文 / 張玉鉉

學術上，台茶 24 號為特有種植物，讓植物學家有開拓新基因庫的驚喜。

生態保育和商業上，有耐病蟲害、適應極端氣候等特性。台東茶改場十人團隊如何成功復育？

茶葉竟有菇蕈與咖啡香？走進農委會茶業改良場台東分場種植台茶 24 號（又稱台東永康一號）的茶園，便聞到陣陣菇蕈和咖啡香氣，「這是永康山茶特別之處，光是茶樹就聞得到香氣，一般茶樹是沒有味道的。」引領我們走進茶樹叢的茶改場台東分場股長羅士凱自豪分享。

可別小看台茶 24 號，此台灣特有種歷經 19 年育種才誕生，成了台灣茶葉第一、也是目前唯一成功復育的原生山茶種，被譽為「茶界的櫻花鉤吻鮭」。

「根據植物學家的鑑定，台東的永康山茶為孑遺植物，因而有冰河時期遺留下來的特有種美稱。」羅士凱補充。

除了品種特殊且唯一，這個台灣原生種也極具商業潛力，其製成的紅茶、綠茶具特殊風味，未來有望挑戰每斤最貴上看 4000 元的日月潭紅茶。

台灣大學園藝暨景觀學系教授陳右人解釋，台灣原生植物種類豐富，但經濟使用卻很少，「台茶 24 號例外，經過選拔後，成為適應平地環境的經濟作物。」

舉例來說，台灣蘭花外銷總額 8 成的品種，源自台灣原生種蝴蝶蘭「台灣阿嬤」，創造數 10 億元年產值。未來，台茶 24 號也有機會向前輩看齊。

整個選育過程，就像是一場漫長接力賽。研究團隊約由 10 人組成，這 19 年中，有人退休，亦有新血加入。

挖掘前所未見原生種

研究員在原始林迷失方向

時間回到 2001 年，台東縣永康部落為了建飛行傘基地，在泰平山發現野生山茶蹤跡。最早開始參與研究、現為茶改場總場祕書的吳聲舜回憶：「第一批上泰平山的引種團隊，為了更深入林地調查，沉浸在挖掘新品種的喜悅當中。一不小心在原始林中迷失方向，在林中度過一夜。」

當時，茶葉約有 3 大族群：栽培小葉種群、栽培大葉種群、西部山茶品系群，約有 13 個主要茶樹品種。而泰平山上的茶樹，是從前沒有看過的，自成東部山茶品系群，也難怪研究員們興奮到迷失方向。

「我是民國 89 年上山引種，在海拔 850 公尺處，大約有 5 公頃，共約 100 株的原生山茶植株。我們就剪一些枝條回去做扦插繁殖，進行性狀篩選。」研究台茶 24 號的元老、現已從台東分場退休的鄭混元說到。

記者原以為茶葉品種培育頂多花費 3 到 5 年，沒想到羅士凱說：「最起碼也要 18 至 21 年。」

來源：《今周刊》 1184 期

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