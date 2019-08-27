新光金新增策略長王道南 攻數位金融 吳昕達代父出征董事會

新光金 (2888-TW) 今 (27) 日召開董事會，並通過新增策略長一職，將由擁有多年大陸壽險 IT 數位經驗的王道南於 9 月起任職，搶攻數位金融。此外，新光金還公告一連串人事異動，包括：法人董事東興投資代表也將由吳昕達取代父親吳東興進入新光金董事會，子公司新光人壽法人董事代表人也換成新光大股東洪文棟之姪子洪士鈞出任。

新光金今天董事會通過今 (2019) 年第二季財務報告，今年上半年合併稅後純益達 107.2 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.87 元，合併綜合淨利總額達 443.7 億元，較去年同期大幅成長，總資產規模逾 3.8 兆元，合併股東權益為 1864.7 億元，較去年底增加 28.9%，每股淨值達 15.2 元。

新光人壽今年上半年合併稅後純益 71.5 億元，股東權益達 1095.1 億元，較去年底增加 393.1 億元。新光銀行合併稅後純益 24.9 億元，股東權益穩定提升至 624.2 億元。元富證券合併稅後純益約 9.0 億元，較去年同期成長 17.9%。

此外，新壽截至 6 月底，資本適足率 (RBC) 約 244%，未達法定的 250% 門檻，新光金之前即表示擬透過公開募集方式，辦理現金增資發行普通股 3.4 億股及特別股 0.75 億股，將全數注資新壽，新壽今天就確切通過私募普通股增資 64 億元，暫定每股 24.6 元，若實際價格有所調整，擬授權董事長決定，預計年底前資金可到位，藉以提升資本適足率。