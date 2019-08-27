〈超眾法說〉因應5G熱板需求 Q4新產能將開出 下半年不看淡

散熱廠超眾 (6230-TW) 今(27)日舉辦法說會，展望下半年，董事長永井淳一表示，據市場調查，未來 3 年內，手機熱板占散熱模組比重，將從目前不到 5%，攀升至 50%，估下半年手機營收將可較上半年成長雙位數，第 4 季還將有新產能開出，有助超眾營運表現，下半年不看淡。

永井淳一表示，5G 是未來趨勢，將影響所有產業，最貼身感受就是智慧型手機，據市調機構調查，目前手機熱板應用，僅佔整體散熱模組不到 5%，預期未來 3 年內，比重將攀升至 50%。

展望下半年，副總經理林志仁表示，進入下半年傳統出貨旺季，加上手機步入拉貨高峰期，業績不看淡，法人預期，手機下半年營收，可望達雙位數成長，筆電則因上半年客戶提前拉貨，第 3 季將小幅衰退，不過整體仍受需求帶動下，下半年營運可期。

因應熱板需求漸增，超眾也展開擴產計畫，永井淳一指出，目前熱板 100% 在台北三重廠區生產，後續除擴大三重廠產能，中國江蘇昆山廠也將導入熱板生產，預計第 4 季有新產能開出，而重慶廠目標做到筆電熱管產能可自給自足。

林志仁表示，由於日電產集團擁有自動化設備的優勢技術，未來產線也將逐步導入，另外，廠區也要完成廠內垂直整合，從銅線、熱板到組裝都能自主完成，盼能維持產品毛利率及獲利。