苗栗翻身半導體重鎮！台積、力晶擴廠 近5年招商逾8031億元

因負債高達 600 多億元，登上全台最窮縣市的苗栗，為了擺脫惡名，近 5 年來已成功引進 280 家企業設廠，投資逾 8031 億元，縣長徐耀昌今 (27) 日表示，近期包括台積電 (2330-TW) 在竹南先進封測廠建廠計畫，將投資 3000 億元，另外，力晶也將投資 2780 億元在銅鑼擴產 12 吋晶圓廠，苗栗縣力拚成為半導體重鎮。

徐耀昌表示，苗栗縣勞工平均薪資已達 36670 元，大幅超越台中、台南與高雄等六都城市，在非六都中排名第 4，僅次於新竹縣市和連江縣。

工商發展處長黃智群表示，台積電竹南先進封測廠建廠計畫，將投資 3000 億元，位於竹南科周邊特定區、大埔範圍，基地面積約 14.3 公頃，期盼提高國際競爭優勢，並為客戶提供更優異的製程技術及封裝測試服務，預估可增逾 2500 個工作機會。8 月 2 日已經通過環評小組審查，預計年底前提送環評大會。

黃智群指出，半導體大廠力晶也將投資 2780 億元，在銅鑼科擴產 12 吋晶圓廠，預計 2020 年開始建廠，接連的大型投資，苗栗縣已儼然成為半導體重鎮，未來將有更多中下游產業的進駐，形成產業聚落的效應。

黃智群說，今年底之前，宏楷科技、尹鑽科技、力盛紙業 (二廠) 等均將陸續建廠完成；在綠能投資部分，上緯新能源投資 1000 億元；觀光投資部分則有汶水湯元、山河境等國際級溫泉旅館開發及苑裡揚悅等共投資約 115 億元；群聯 (8299-TW) 3 廠已完成即將投入第 5 廠開發。

黃智群指出，2015 年成立「招商服務馬上辦中心」，以單一窗口協助企業投資設廠，解決用地、水電及人力問題，在最短時程內完成設廠投入生產，大幅提高廠商到苗栗投資意願，截至目前已吸引 280 家企業設廠，投資逾 8031 億元。徐耀昌也鼓勵青年朋友在地就業，力拚打造幸福城市。