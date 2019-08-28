

◆盤勢分析

1. 美股週二 (27 日) 因美中貿易戰況不明及美債殖利率曲線倒掛加劇，金融股成為殺盤重心，加上科技股出現疲軟，終場四大指數全數下跌。四大指數漲跌幅介於 - 0.32% 至 - 0.47%，其中以道瓊指數相對弱勢。

2. 量價及技術面：

(1) 量能：成交量放大至 1,200 億之上，後勢下跌須量縮，上漲則須量增。

(2)均線：下檔支撐為 10,000 點附近，上檔壓力季線 (約為 10,659 點) 附近。

(3) 技術指標：KD 向下開口擴大，提防再回測前低。

(4) 觀盤指標股：2330 台積電守穩季線。

3. 櫃買指數上漲 0.79%，收在 137.02 點。短線支撐為 135 點附近，壓力為 140 點附近。

4. 觀盤重點：貿易戰及美債殖利率曲線倒掛加劇仍持續影響全球股市，但台股昨日呈現跳空開高走低震盪，收盤仍成功守穩年線。由於美股昨晚再度大跌，對於今日台股多方勢必再度面臨考驗，多方若能趁利空不跌，則成交量必須要再適度的放大。另外就盤面結構，大型權值股無法輪動接棒，僅靠中小型電子股是無法帶動指數再往上挑戰。由於盤面中小型電子股輪動快速，建議投資人短線上操作切勿過度追高殺低，預期短線上將在 10,000 點至季線 (10,650 附近) 區間築底機會較大，選股方向可留意網通、資訊軟體、IC 設計、汽車零組件、內需、運動。

5.2454 聯發科原訂於 2020 年第一季開始衝刺 5G 智慧手機晶片 MT6885，不過市場傳出，大陸的 OPPO、Vivo 希望在第一季推出新機，因此 2454 聯發科將可望在 2019 年底前就開始放量生產 5G 晶片，提前搶攻 5G 商機。

6. 人民幣對美元貶至新低、加上新 iPhone 陸續出貨，以及蘋果手機與筆電延後加徵關稅帶動提前備貨潮，三重力道助攻，將帶動 iPhone 兩大代工廠 2317 鴻海與 4938 和碩第 3 季旺季更旺，2382 廣達與 2324 仁寶等主力筆電代工廠，第 3 季業績也可望沾光。

7. 國發會昨（27）日公布 7 月景氣對策信號，亮出連續第七顆代表景氣「趨弱」黃藍燈，綜合判斷分數為 21 分，與 6 月持平。國發會表示，雖有些正面訊息出現，但外在不確定變數仍多，景氣燈號轉為綠燈力道不足，須關注美中貿易戰變化。

8. 在美國總統釋出美中雙方可望重返談判桌的利多訊息後，台北股匯市昨（27）日雙雙反彈，新台幣匯率終場升值 3.6 分，收在 31.415 元，終止連三貶，總成交量高達 18.52 億美元。匯銀主管指出，外資昨日買賣力道兼而有之，顯示部分資金賣超台股後仍續留帳上，坐等重返台股的最佳時機。

