美中電話釋善意 台股重拾漲勢 量縮守10400點

美國總統川普表示，將與中國重啟談判，激勵美股周一表現，四大指數全面走高，帶動亞股反彈，台股開盤即站回年線，重回 10400 大關，權值、高價股同步走揚，散熱、IC 設計、遊戲族群重拾漲勢，惟受 MSCI 尾盤調整台股權重，大盤量能相對不足，預估量不足千億，盤勢仍陷震盪。

蘋概三王今日同步走揚，股王大立光開高走高，強漲 1.33%，站回 3800 元大關，台積電無畏格芯提告，股價開高後站穩 250 元，鴻海則小漲 0.2%，在三王帶動下，權值股一片紅通通，為盤勢增溫。

高價股在今日股王大立光帶動下，皆有不錯漲幅，精測在先進製程的晶圓檢測動能強勁，開盤即亮燈漲停，力旺、鼎炫 - KY、信驊漲幅皆半根漲停板，緯穎、祥碩、矽力 - KY 也有近 2% 漲幅。

散熱族群昨日受盤勢壓抑下，今日重拾漲勢，泰碩延續近日漲勢，漲幅達半根漲停板，股價再創歷史新高，來到 100.5 元，帶動建準、健策漲幅逾 1%，雙鴻、奇鋐也小漲表態。

IC 設計今日續強，松翰漲勢不斷，股價持續向上挑戰 5 日線，漲幅達 4%，股價也來到近 1 年新高，義隆、創意、矽格漲幅皆達 3%，其餘個股如同欣電、聯詠、智原、揚智皆有 1% 以上的漲幅，惟虹冠電近期深陷盤整格局，股價持續在所有均線下震盪。

遊戲股緊抓暑假尾巴，今日再成多方標的，網龍開盤即亮燈漲停，創下近 3 年新高，也帶動相關個股，昱泉漲幅達半根漲停板，並持續往季線靠攏，遊戲股王鈊象漲幅也有 4%，股價有望再挑戰 400 元大關，不過網龍母公司隆中，今日表現則相對疲軟，持續在盤中震盪。

整體而言，美中貿易雖有轉圜可能，但在尚未明瞭前，台股恐持續受壓，年線是重要支撐關卡。