那斯達克100期貨、富櫃200指數期貨上市倒數 美國期貨可一站式購足

期交所將於 9 月 30 日上市美國那斯達克 100 期貨 (UNF) 及櫃買中心富櫃 200 指數期貨 (G2F)；其中，那斯達克 100 期貨推出後，期交所將成為美國境外第一家掛牌那斯達克 100 期貨，也是除美國以外同時掛牌美國道瓊期貨、標普 500 期貨及那斯達克 100 期貨三項商品的交易所，提供交易人無需承擔匯率風險，可享一站式購足的服務，滿足三商品間價差及策略需求。

那斯達克 100 成分股是自 Nasdaq 上市股票挑選不含金融業市值前 100 大公司，科技業比重達 5 成以上，為全球觀察科技類股脈動重要指標，成分股包括微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等知名科技公司，與臺灣電子產業如台積電等電子大廠形成產業鏈生態圈，兩市場具高度關聯性。

期交所表示，與其他二項美國期貨商品一樣，期交所那斯達克 100 期貨採新臺幣計價，交易人可直接由國內期貨交易帳戶交易，參與美國科技產業市場，以提供交易人多元操作工具，並可望為臺灣期貨市場注入新動能，及提升國際競爭力。

櫃買富櫃 200 指數 3 月 27 日發布，成分股為代表臺灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳 200 檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值 7 成，成交值 9 成；波動度較櫃買指數及上市加權指數高；電子及生技產業市值權重約占 86%，成分股較為集中；且採部分集合並以流通市值加權計算指數。

期交所表示，富櫃 200 指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，可有效追蹤其走勢，富櫃 200 指數期貨上巿後，國內指數期貨商品線將臻完備，可望成為交易人觀察櫃買股票市場漲跌趨勢的新指標。

期交所進一步表示，那斯達克 100 期貨及富櫃 200 期貨皆可作為相關權證、ETN 及 ETF 等現貨發行業者及交易人避險及套利管道。