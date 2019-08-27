失業率上揚+放無薪假人數攀高 就業信心調查創逾8年半新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 8 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 79.74 點，月減 1.74 點，是 3 個月來低點，調查的六項指標全數下滑，其中下降最多的指標是「未來半年國內就業機會」，創 2011 年 1 月以來新低，反映近月失業率走高，加上無薪假人數攀高，使民眾憂心景氣趨緩對於就業面的衝擊。

「未來半年國內就業機會」是此次調查下降最多的指標，調查結果僅 94.0 點，較上月下降 3.6 點，反映主計總處日前公布 7 月失業率 3.82%，創近 11 個月高點，以及勞動部公布無薪假人數和實施廠商家數均創今年新高的態勢。

而觀察其他指標，台經中心指出，此次下降幅度最少的指標是「未來半年國內經濟景氣」，調查結果為 86.25 點，月減 0.65 點。

其次分別為「未來半年家庭經濟狀況」，調查結果為 90.35 點，月減 0.8 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」91.65 點，月減 0.8 點；「未來半年投資股票時機」65.2 點，月減 2.2 點；「未來半年國內物價水準」51.0 點，月減 2.35 點。

從絕對水準來看，六項指標偏向皆是悲觀指標 (低於 100)；台經中心指出，「未來半年投資股票時機」指標是連續 15 月傾向悲觀。

另外，在「目前健康狀況」指標上，調查結果為 129 點，較上月上升 3.3 點，顯示民眾對自己健康樂觀；而「預期健康狀況」指標調查結果為 109.6 點，月升 4.7 點。