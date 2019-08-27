

◆盤勢分析

1. 周一晚間川普在 G7 會後發表，中國曾致電表示願意重返談判桌的消息，激勵美股全面止跌回升，收盤四大指數上漲 0.86%~1.32%。科技股順勢反彈，AMD、APPLE、博通、NVIDIA、谷歌、INTEL、美光上漲超過 1%，台積電 ADR 上漲 0.95%。

2. 由於上周五美股重挫，再加上晨間電子盤仍維持下跌，周一亞股全面拉回整理。加權指數跳空低開，各族群拉回整理，盤中最低一度下探 10,340 點，惟 2330 台積電、2301 光寶科、2881 富邦金等權值力撐，指數低檔震盪，收盤無力收復年線，報 10,354.57 點，下跌 183.54 點，跌幅 1.74%。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周一台股跳空下跌收小 K 棒，暫時失守年線。

(2) 量能：成交量微幅擴增至 1156.77 億元，後續不宜出量下殺。

(3) 技術指標：日 KD 指標短線死亡叉、MACD 柱狀體下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 162.12 億元；外資 - 143.72 億元、投信 - 5.25 億元、自營 - 13.15 億元。

4.OTC 指數開低後震盪，終場下跌 1.86%。目前上檔壓力為 140 點，下方支撐則年線 132 點。

5. 電子：保護元件 (ESD) 大廠 6411 晶焱 3Q19 獲利有望再攀高，尾盤量出收高，再創波段新高價。面板傳出大陸廠減產，早盤 2409 友達、3481 群創抗跌，但收盤僅有小面板 6116 彩晶收高。另外，遊戲商 3083 網龍新作 3Q19 權利金入帳，股價上漲超過 8%。

6. 運動風：國際股市拉回，資金進駐拉回整理多日，並有東奧題材的相關個股 1736 喬山、1515 力山逆勢突圍。

7. 其他：國際金價飆漲激勵 9955 佳龍跳空上漲；中美貿易重啟戰火，具有稀土題材 1809 中釉爆量勁揚超過 5%。

8. 鋼鐵：中美貿易爭端增溫，市場預期有利 2027 大成鋼、8415 大國鋼，周一股價尾盤出量上漲。

9. 操作建議：國際股市因對未來景氣疑慮仍深，加上中、美兩大貿易強國緊張局勢增溫，台股受累再度跌破年線，技術面與籌碼面都呈現偏弱，後續觀察年線能否快速站回，短線以指數區間整理看待，中長期靜待指數走出較明顯的趨勢，操作上建議用高周轉取代高持股策略。

10. 台經院 7 月產業調查 製造營建樂 服務業憔悴：台灣經濟研究院 26 日發布景氣動向調查報告指出，台灣今年全年經濟成長率「保二」沒問題，甚至 2.2％也有可能，後續可能也會上調。7 月營業氣候測驗點，製造業增加 2.23 點至 95.3 點，營建業則增加 0.97 點至 97.83 點，至於服務業連續二個月下跌至 92.05 點。

11. 台塑四寶 投資價值浮現：受美中貿易戰、同業新產能提前開出等因素衝擊，1301 台塑四寶股價呈現貼息，外資賣壓不斷。法人認為，台塑四寶股價淨值比來到 1.8 倍歷史低緣，且未來獲利有上修機會，投資價值已經浮現。

12. 研華 搶攻日 IoT 商機：2395 研華搶攻日 IoT 市場再下一城，26 日宣布與日企 Internet Initiative Japan（IIJ）攜手合作，將在日本發展研華工業物聯網軟體平台「WISE-PaaS」事業，針對日本市場開發全新的「WISE-PaaS JP」工業物聯網軟體平台，明年 1 月正式上線，可望進一步擴大日本營收規模。

