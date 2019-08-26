【華冠投顧】川普升溫美中貿易戰火 護盤者聯盟會怎麼應對?

＜大盤分析＞

川普調升 9 月起向中國 3000 億美元貨品加徵的關稅至 15%，10 月起的 2500 億美元貨品調升至 30%，美中貿易戰火升溫引發全球股市跳水、人民幣貶破新低。今天台股隨國際利空大跌，大盤收低 - 183 點摜破年線關卡，OTC 指數 - 1.86% 連破五道均線。

今日台股內在結構與 8/6 及 8/15 如出一轍，都是在利空環境下出現 "大盤委買張數" 暴增之情形，說明政府護盤動作依舊沒有退縮，另觀察中小型股雖然跌多漲少，卻不見重點股恐慌下殺跌停，透露內資尚無棄守現象。此外，大盤成交量低於十日和廿日均量、OTC 指數成交量甚至低於 300 億，也顯示除了外資賣壓，盤面籌碼尚無鬆動跡象。

雖然利空當頭之下，今日台股強勢止跌力道並未展現，但盤面依舊有 "護盤者聯盟" 在照顧是確定的，震盪築底結構也還沒被破壞，若是利空不再更加惡化，甚至美中一方態度放軟，反彈難度其實不大。現階段 "護盤者聯盟" 需要 "先能穩守再做反擊"，大盤下檔防守點先看 10287，有效跌破才有破底危機。

＜操作策略＞

台股回檔正是對個股提供壓力測試的好機會，能夠在利空下嚴守支撐甚至逆勢上攻之 "疾風知勁草" 標的，通常具備強勢股 DNA。

比如說 PCB 族群裡頭的《6213 聯茂》、《3144 新揚科》、《3044 健鼎》、《2316 楠梓電》、《6191 精成科》... 等；5G 概念股裡頭《2345 智邦》、《6285 啟碁》、《3548 兆利》、《3491 昇達科》、《3163 波若威》... 等；生技族群的《4728 雙美》、《4119 旭富》、《4142 國光生》... 等；以及《8928 鉅明》、《3455 由田》、《8048 德勝》、《3004 豐達科》、《6245 立端》... 等。這些個股現階段線形都守得不錯，都是可以追蹤留意之標的。

＜強弱勢股＞

強勢股方面，美中關稅戰火升溫，稀土概念股《1809 中釉》、《9955 佳龍》照例又成盤面熱門股；其餘逆勢上攻者普遍具備個別股利多，例如上週介紹的《3083 網龍》，以及《1477 聚陽》、《5498 凱崴》... 等。

弱勢股方面，蘋果股價重挫拖累蘋概股包括《2392 正崴》、《3406 玉晶光》、《3008 大立光》、《6278 台表科》... 等一片綠油油；5G 概念股《3338 泰碩》、《2383 台光電》、《3324 雙鴻》、《3037 欣興》、《8086 宏捷科》、《2421 建準》... 等也遭逢獲利了結賣壓。

賴昇楷 分析師

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