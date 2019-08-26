〈理財〉子女教育基金規劃有三種策略

新學期即將開始，教育基金規劃也是理財中的重要一環，凱基證今 (26) 日指出，建議投資人提早針對子女教育做短中長期的資金規劃，其中，短期可留意特別股或投資等級債基金，中長期可搭配分期繳納的增額保單，而長期規劃則可選擇以美國為主成熟市場的股票型或平衡型基金。

以短期教育資金規劃而言，5 年內的教育基金由於需要穩定的報酬和良好變現性的投資產品，凱基證指出，市場上一些特別股、特別股基金、投資等級債基金會是很好的選擇，此類產品多具有配息穩定、受市場事件影響較小等優點，建議可首次單筆投入再搭配後續每月定期定額方式，達到分次儲蓄、分散成本以及可隨時變現的效果。

若是 5-10 年的中期規劃，除了上述基金外，可搭配一些穩健的商品如分期繳的增額保單，來降低整個教育基金組合的波動。

至於 10 年以上的長期需求，因時間較長可承受波動，建議選擇以美國為主成熟市場的股票型或平衡型基金定期投入，也可將資金交給類全委投資型保單的專家團隊來打理。

若投資人有考量子女未來可能出國留學或遊學，外幣的資產也不可少，凱基證券提醒，可適度將部分台幣資產轉入美元，主要是因台幣長期處於低利率，不考量匯率風險下，投入美元資產的報酬率會相對較高，包括透過複委託購買美國的特別股與 ETD(交易所交易債券 Exchange Traded Debt)、投資美國的基金、美元計價債券以及美元保單，都有此效果。