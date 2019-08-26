倉佑下半年保守 觀望9月中國車市回溫狀態

倉佑 (1568-TW) 今 (26) 日參加證交所業績發表會，發言人黃富貞表示，產業自去年下半年起，受中國車市影響，整體營運表現不如預期，展望未來，對下半年仍保守觀望，將持續關注 9 月中國車市回溫狀態，並朝電動車及油電混合車發展布局。

黃富貞表示，去年第 4 季受中國政策、貿易戰影響，整體中國車市需求疲弱，不過經過產品組合調整後，今年上半年整體稼動、毛利率恢復到一定水準，但銷售狀況仍維持去年下半年狀態，不過整體車市已比去年好，將持續關注 9 月中國車市回溫、客戶去化庫存狀態。

依產品別來看營收占比，黃富貞表示，與往年變化不大，今年上半年汽車變速零件占比 78 %、重卡離合器零組件占比 10%、產業機械類零組件 8%，其他則占 3%，但若以地區別區分，受中國汽車市場需求影響，亞州市場占比 30.8%，較去年下滑約 10 個百分點，北美部分則略升至 55.5%，歐洲則占 13.8%。

黃富貞表示，倉佑跨足售後維修的非原廠零件 (AM) 及設備生產商 (OEM) 市場，營收比重約占 2:8，但由於汽車產品市場認證時間長，未來將跨入油電混合及電動車技術及銷售領域，生產面方面，將朝兩岸產線分工，建立高度彈性的製造能力。

倉佑創立於民國 74 年，目前在全球生產基地主要在台灣、中國無錫都有設廠，主要投入汽車零組件的生產供應，100 年後開始投入自動變速箱零組件生產，並跨入中國自主品牌車市場，未來也將跨入齒輪機、頂級車款變速箱市場。

倉佑 7 月合併營收達 1.92 億元，月增 33.61%、年減 10.27%，累計今年前 7 月合併營收 11.45 億元，年減 29.8%。

倉佑今年第 2 季稅後純益 5 億元，季增 9.8%、年減 25.7%，每股純益 0.21 元，合計上半年稅後純益 9.55 億元，每股純益 0.41 元。