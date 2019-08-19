〈理財〉開學前審視家庭保障規劃 兩階段學童投保大不同

暑假已來到尾聲，不少家長已提早開始替孩子張羅新學年各項準備。全球人壽提醒家長，「學齡前到中學時期」以及「18 歲以後」兩個不同階段的孩子，保障規劃重點也不同，家長除自身保障外，可先考慮手上預算與分配，強化孩子的「雙保障」，也就是實支實付醫療險、傷害險及傷害醫療險，同時，也要及早規劃孩子的教育準備金，透過利變還本型終身保險，可用較長時間賺取較大的保單價值。

全球人壽指出，學齡前到中學時期，這階段的孩子主要容易受到群聚感染、生病住院等加上活潑好動，容易在玩樂中意外受傷，建議先強化實支實付醫療險及傷害險，加上孩子年紀小、早投保，保費大約加起來是每月千元左右。

18 歲之後，由於孩子已達可考取汽機車駕照的年紀，不管是騎車通勤、常跟同儕出遊或者到外縣市唸書，都增加交通上的意外風險。因此，此時應特別強化傷害醫療險並提高保額。此外，癌症有年輕化的趨勢，建議可考慮提早替孩子投保癌症險。

而父母是撐起家庭最重要的支柱，因此家長的保險也同樣重要，若經濟情況較吃緊，全球人壽建議採取「顧好經濟支柱」為先，預防家中經濟支柱倒下後，頓失經濟重心，因此要先健全經濟支柱的保護傘，發生意外時，至少家庭經濟不會立即受到動搖。

此時可依照家庭可支配餘額來規劃，依照投保險種優先順序，層層堆疊上去，分別是實支實付醫療險、失能扶助險、重大傷病險、癌症險，最後才是傷害險。雖然傷害險放在最後面，但若全家出遊時，可透過旅行平安險，作為短期強化，而且不僅是海外出遊，甚至在國內旅行時，也能利用這類保險來分散風險。

另外，很多家長也希望能替孩子及早準備未來的教育費用，全球人壽表示，有這類需求的家長很適合選擇利變還本型的終身保險，父母可依照孩子的求學規劃，盤點孩子大概多久之後會有較為大額的費用支出，以及需要多少錢。

舉例來說，孩子要進入高中或大學階段時，學費可能會開始變得較高，若有出國留學計劃，則要幫孩子準備更多的留學基金。用目標金額回推，就會得到每年要準備的金額。

全球人壽呼籲，家長可以利用孩子每一個新學年的開始，定期攤開家庭保障規劃，好好審視，滾動檢視需求，讓保險成為家庭最好的後盾。