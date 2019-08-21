〈理財〉現金股利入袋別只是傻傻存 可用一招放大資金效益

7、8 月是股利發放季節，各上市櫃公司開始陸續發放現金股利，民眾對投資股票衍生出來的現金流，若沒有事先做好規畫，可能輕易從口袋中流失；元大人壽表示，除了存起來，更可透過保險規劃放大資金效益，且各階段選擇投保險種，也各有眉角。

元大人壽表示，領了現金股利後，民眾可依股利金額的高低來規畫一些保險，如果金額不低，可挑選穩健累積資產的保險商品，以提高未來生活的安定性；若金額較少，則建議優先規劃健康保障，以因應高齡化的趨勢。

若依人生周期來看，25-40 歲正處於打拼事業的階段，在可支配之現金股利不多的情況下，民眾可在原有的保險保障外補強健康保障，元大人壽建議可規劃實支實付醫療險及失能扶助險，盡可能把自己的保障做足，提前替未來的醫療與照護費用作準備。

41-60 歲則處於上有父母下有子女的三明治階段，此時期的家庭責任最重，元大人壽建議，可將領到的現金股利透過長年期繳的利率變動型增額壽險來強化保障及累積資產，一方面可做為子女教育基金，另一方面也可為自己退休做準備。

61 歲以上已進入有錢、有閒的黃金階段，此時期不但有一筆豐厚的資產，連投資領到的現金股利應該也不低，元大人壽表示，可運用提供高額壽險保障的利率變動型終身壽險來進行資產傳承，此類型商品可以發揮預留稅源的功效，完整留愛給家人，非常適合退休前後、有意進行資產傳承的族群。

元大人壽同時提醒民眾，保險是未雨綢繆、分散風險的概念，應及早規劃，並依據人生各階段保障需求及收入狀況調整投保內容，並注意實質課稅原則等相關稅賦法規，讓規劃發揮效益。