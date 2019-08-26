台自駕車團隊前進杜拜 陳其邁：5G 釋照提早半年促產業發展

台灣 iAuto 團隊將前進杜拜自駕車挑戰賽，爭取第 1 名百萬美元獎金，行政院副院長陳其邁今（26）日表示肯定，並指出行政院已將 5G 釋照時間提早半年，年底將完成 5G 招標，提供自駕車、智慧醫療、智慧交通及智慧工廠等高速穩定的網路，帶動相關產業發展。

在產官學的合作下，台灣團隊順利完成各項指定道路測試，包括山坡地、紅綠燈路口等高難度車道測試，並結合國內車聯網技術，成功進入全球前 3 名，最終名次將在 10 月 15 日杜拜揭曉，第 1 名可獲獎金 100 萬美元（約新台幣 3100 萬元），還有機會獲得杜拜新創基金投資。

台灣 iAuto 團隊指出，杜拜全球自駕運輸挑戰賽每 2 年舉辦 1 次，他們是本次比賽唯一入圍的東亞國家團隊，主要成員來自台大機械系、明志科大、艾歐圖科技公司、台塑汽車貨運公司及工業技術研究院。

該團隊也指出，這套自動駕駛系統採模組化設計，符合國際車廠的系統功能安全性要求，具備高可靠度、高安全性的優點，亦整合 V2X 車聯網技術，可安裝於不同種類車輛，達成半 / 全自動駕駛功能，也可在必要時回復至人工駕駛。

陳其邁表示，政府將致力鬆綁法規，已將 5G 釋照時間提早半年，透過新科技運用讓資料傳輸更快，也有助於交通上的智慧應用。而去年 12 月 19 日總統公布「無人載具科技創新實驗條例」，由行政院定於今年 6 月 1 日施行。今年年底前，至少有 2 件無人載具沙盒案通過申請，讓自駕巴士或自駕船試運行。