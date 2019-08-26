〈富致轉上櫃〉明年重返成長 營收估增雙位數 EPS挑戰新高

保護元件廠富致 (6642-TW) 董事長陳繼聖指出，今年營運雖然較平緩，但明年在工控、車用需求成長帶動，加上能源應用持穩成長，預計明年可望重返成長軌道，法人則推估，富致明年營收可望年增 1 成，每股純益則可望挑戰去年水準，而富致也預計將於 9 月下旬上櫃。

陳繼聖看好，工控應用受惠貿易戰，各國企業均強化在地生產，帶動自動化及設備等需求，至於車用方面，隨著汽車內部的電子系統比重提高，加上電動車蔚為趨勢，都將推升保護元件需求同步增加。

據了解，目前富致工控應用間接打進艾斯摩爾光刻設備控制器、SPACE X 火箭發射的地面控制設備，車用領域也透過代理商、組裝廠打進日系、韓系大廠。

長期來看，陳繼聖也看好，能源應用會是未來重要成長動能，他透露，保護元件在電池儲能系統用途廣泛，智慧電網等應用外，目前也與日系電池大廠洽商，未來也可望合作開發特規型的產品。

以富致 4 大產品應用毛利率來看，最高的是工控，達 5 成以上，車用也有 4 成多，智慧應用 3 成多，能源則是得看產品需求。

陳繼聖指出，目前短、中、長期營運動能充足，預計明年可望重返成長軌道，至於成長幅度是個位數、還是雙位數，得觀察美中貿易問題能否解決，只要營收規模放大，在毛利率維持下，獲利也將同步攀升，每股純益也可望挑戰去年水準。