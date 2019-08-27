〈郭台銘參選總統〉郭辦駁斥郭柯王職務分配 脫黨議題不存在

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘是否參選 2020 總統大選引發外界關注，有周刊報導郭台銘不會等國民黨「換瑜」，預計 9 月宣布投入大選，並以手機發動連署。永齡教育基金會副執行長蔡沁瑜，今日出面受訪強調，報導純屬臆測，郭柯王目前沒有討論到周刊說的「工作職務」分配，但郭台銘是否參選， 9 月 17 日確實是最後期限，另外關於脫黨議題，目前為止都不存在。

根據周刊報導，郭柯王的模式，將是由王金平負責「陸軍」、柯文哲負責「空軍」，到底目前郭柯王三方合作進度到哪裡，蔡沁瑜澄清，三方幕僚一直密切且順暢的溝通，但沒有談到職務分配或是工作分配，一切都是媒體臆測。

針對媒體詢問郭台銘若宣布參選，是否就是要脫黨參選？蔡沁瑜表示，要用中道的力量，讓中華民國能夠贏，讓 2300 萬人民過更好生活，有更好出路、重振國民黨黨魂，而脫黨的議題，目前為止不存在。

至於郭台銘重振黨魂，是否不怕被國民黨開除黨籍，蔡沁瑜指出，思考方向要從整個中華民國來看，如果說計利當計天下利，以國民黨的角度來看，還是在黨的框架裡面，若從中華民國的角度來看，就要看怎麼做對台灣最好。

另外，蔡沁瑜也澄清，郭台銘和郭守正從來沒有對外提出相關評論，且對「換瑜」從來沒有期待，也沒有等的議題，相關報導純屬臆測，9 月 17 日是最後期限，郭台銘也在慎重思考中。

在連署 App 部分，蔡沁瑜指出，App 這件事一直沒有對外發包製作，若有一些粉絲或支持者自動自發，並不太清楚，不過，蔡沁瑜認為，連署 App 其實就像郭董到底要不要參選，都還在慎重評估，未來的連署方式是什麼，要考慮到台灣、國際間的未來局勢，郭台銘出來能不能為台灣人民帶來解決良方，要解決到什麼程度，都是評估的方向。