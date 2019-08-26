【華冠投顧】貿易戰免驚 我們就線論線

2019.08.26 盤後分析

#大盤短評： 10518 站上結構翻多，多方短線留意月線反壓。

#盤勢分析

週五才說中美貿易戰緩和稍微不利聯準會持續降息的機率，晚上貿易戰就直接升級，引發美股大跌，不過今天早上在劉鶴聲名『中方願意以冷靜態度，透過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級，認為貿易戰升級不利中美，亦不利全世界人民利益。』後，道瓊電子盤收斂跌幅，因此，在 9/1 之前是否都還有轉圜餘地，進而讓盤面止跌翻多，本週將會是觀察重點。

回到台股，今天大盤重挫 183 點，但量能不到 1200 億元，盤面持續有 "惜售" 的現象，中小型股普遍跌幅都不大，因此估計貿易戰利空的鈍化狀況還是有，當然從技術面來看，上週一直提到的月線反壓確立有效，而雖然消息面紛擾，但從大盤結構來說，本週防守重點還是看好 08/15 低點 10287，此點若破將會破壞 8 月份以來的多方結構，震盪整理期會拉長且不排除有進一步修正的可能，因此操作上還是持續建議低接為原則。

#個股方面

5G 相關族群今天持續震檔，散熱族群指標股 6230 超眾、3324 雙鴻雖然今天各有 2~4% 的跌幅，但整體結構仍未被破壞，而銅箔基板三雄中 2383 台光電跌幅達 5% 最重，技術面結構上也有量價背離的現象，雖然整體銅箔基板因為 5G 概念下半年展望不差，就持續提醒基期偏高要再留意觀察，而基地台天線多有修正，但只標股 2345 智邦仍舊持續硬挺，上週提過的石英元件相關 3042 晶技今天則逆勢收紅，強勢表現值得後續持續追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估