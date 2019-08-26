日本7月低溫梅雨影響 外食業營收出現近3年來首度萎縮

日本食物服務協會 (Japan Foodservice Association，JF)，在 26 日公布了 2019 年 7 月，日本外食企業在日本國內的營收狀況。由於受到長時間下雨，以及偏低的氣溫影響，整體營收較去年同期減少 0.5%，也是近 35 個月來首度遜於去年同期表現。

今年 7 月的星期日，較去年同月少了一天。外加惱人的連日陰雨影響，家庭式餐廳等，以家庭為主要消費客層的各式餐廳，在生意的招攬上都陷入了苦戰。

日本這個 7 月，梅雨期間較去年來的更久，氣溫也難以攀升，造成整體的來店人數年減 1.7%。

日本 7 月低溫梅雨影響、外食業營收出現近 3 年來首度萎縮。(圖片：AFP)

不過顧客的平均消費額度年增 1.3%，也使得自去年 11 月開始的上揚紀錄，得以連續持續 9 個月長。這也是因為價格調漲，還有高單價的季節性餐點，所帶來的持續貢獻。

若以業態的營收來看，速食年增 1.4%、咖啡茶飲等年增 3.7%。而在另一方面，家庭式餐廳出現年減 4.4% 的現象，酒吧、居酒屋等年減 1.4%，營收出現不小的萎縮。

速食式餐廳受到氣溫偏低影響，在冰淇淋等冰品的銷售情況不佳，但是日本麥當勞等速食業者，在季節性商品的銷售表現亮眼，不論在來店人數或客單價的表現都較去年同期有所增長。

家庭餐廳則由於長期間的下雨等，不良天候影響，使得來店人數大幅滑落。而在日本普遍受到歡迎的烤肉店營收，也出現近 32 個月來，首度的負成長。