〈跟著避險資金投資〉美中貿易戰掀全球降息潮 債市成經濟衰退避風港

全球降息浪潮接連來襲，美債殖利率直直落，市場對經濟衰退疑慮揮之不去，投信認為，從歷史經驗來看，聯準會首次降息後，債券可優先股市受惠並繳出正報酬，其中又相對看好高收益債相對有撐。

美中貿易戰勢再度升溫，兩國除互祭關稅彼此制衡外，美國總統川普更加碼下令要求美企撤離中國，預期兩強互鬥將讓經濟成長動能陷入隱憂，引發金融市場新一波震盪。

摩根投信指出，美中貿易戰勢導致近期金融資產價格跟著坐雲霄飛車，短線投資氣氛雖遭到伏擊，但卻也提供投資人進場機會，回顧歷史經驗，聯準會首次降息後，主要資產會隨經濟興衰而表現分歧，但多數債券都能繳出正報酬，當經濟減速時反而有助於高收益債表現。

摩根環球高收益債券型產品經理黃奕栩表示，8 月以來 10 家以上的央行宣布降息，顯示全球央行貨幣政策轉向寬鬆，預估這波資金行情可望舒緩企業資金成本壓力，對全球風險性資產也有挹注效果。

黃奕栩指出，從 1980 年以來，聯準會首次降息後三個月內主要債券都能繳出正報酬，且在降息後經濟成長又陷入放緩時，債券表現往往優於股票，其中又以高收益債表現相對突出，平均漲幅約 4.3% 優於其他資產。

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易陰霾未散因而提高聯準會年底前降息的可能性，美、歐兩大央行態度鴿派仍有利信用債市表現，其中美高收債企業基本面仍然穩健，相較殖利率低的成熟市場公債，高收益債具備高債息優勢。

至於投資標的部分，建議可鎖定內需導向型產業債如醫療、金融及電信債；避開低信評的 CCC 級債及出口曝險較高的工業、汽車等產業債。

安本標準投信投資長彭炫通也認為，今年地緣政治風險隱憂多，加上全球經濟成長緩慢，因此央行必須靠降息提供更多助力，才能支撐目前的評價。

彭炫通表示，當市場降息時通常是買進收益、長期持有利差型資產的良機，因此相對看好高收益公司債與新興市場債。